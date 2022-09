Los creadores de la serie documental que va a retratar la vida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el complejo de La Moncloa, reconocen que no tienen ningún acuerdo con Netflix ni les han mostrado el material para que la plataforma de contenidos lo emita. Además, han recalcado que no se va a emitir en una cadena de televisión público porque el objetivo es que se emita en una plataforma o cadena privada y han sostenido que aunque aún no lo han vendido, han recibido el interés de varios clientes potenciales.

Así lo han asegurado los responsables de las dos productoras que están llevando a cabo la serie, Eduardo Escorial de Secuoya y Víctor Martín, director de producción de The Pool, en un encuentro con medios de comunicación junto al director del documental, Curro Sánchez Varela, en el que han mostrado las primeras imágenes del metraje. Han sostenido que la idea es que «no vaya a una televisión pública» pues son conscientes «de lo que puede suponer», han trasladado. «Esto es una serie documental con vocación de terminar en un canal o plataforma privada», han añadido.

En este avance de unos cinco minutos aparece el presidente del Gobierno junto a algunos de sus colaboradores más cercanos como el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López y Manuel de la Rocha, que es responsable de Asuntos Económicos en este organismo de apoyo al presidente, en reuniones y momentos de trabajo.

Las imágenes muestran además del testimonio de trabajadores de La Moncloa, la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, el Consejo Europeo en el que se aprobó la excepción ibérica en materia energética y también conversaciones informales de varios ministros antes de entrar a la reunión semanal del Consejo de Ministros. También, aparecen extractos de una conversación de Sánchez con sus padres.

Los productores han señalado que por el momento continúan en el proceso de grabación de los cuatro capítulos (que comenzó el pasado mes de marzo y previsiblemente se prolongará hasta marzo o abril de 2023) y han explicado que por el momento no ha comenzado el proceso de comercialización. Así, han indicado que esto sucederá cuando tengan finalizado el primer episodio, aunque han aclarado que ya han recibido el interés de varias cadenas y plataformas privadas.

Han adelantado que han recibido el interés de «una de las principales distribuidoras» del mercado, ‘Beta films’, algo que para ellos refrenda que tienen entre manos un tema interesante.

Presupuesto

Los productores han recalcado que han realizado una inversión «a riesgo» y que esperan tener la mejor facturación posible como con cualquier otro producto audiovisual que realizan.

No han querido decir cuánto les costará la creación de la serie aunque han subrayado en que la totalidad de la financiación «es privada». A este respecto solo han dicho que el trabajo se lleva a cabo con un equipo muy reducido de una decena de personas de forma permanente más algún colaborador adicional en momentos concretos.

Línea roja

Por otro lado, han enfatizado que no tienen ningún compromiso para publicar el documental en una fecha determinada, teniendo en cuenta el hecho de que el próximo año hay elecciones autonómicas y municipales en mayo y generales unos meses después, señalando que no saben cómo puede afectar a Sánchez y al PSOE estos comicios.

Finalmente, respecto al proceso de negociación con La Moncloa, han indicado que la idea partió de las productoras y que a continuación tuvieron una primera reunión con Óscar López. Después de un tiempo hubo otro encuentro en el que participó Pedro Sánchez y finalmente les dieron el visto bueno con la única línea roja de que no se grabase a las hijas del presidente del Gobierno.