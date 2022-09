Sánchez titula su serie en Netflix «Las cuatro estaciones» pero el guión sólo da para dos capítulos

Moncloa y la productora Secuoya han firmado el convenio de colaboración para la grabación del documental sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que previsiblemente se emitirá en Netflix en 2023, año electoral. El documental, que tendrá dos capítulos en su primera temporada, llevará por título «Las cuatro estaciones» y según Moncloa será un ejercicio de «transparencia acorde con la democracia del siglo XXI» y «en ningún caso», dice Presidencia, incluirá «propaganda política o partidista».

Es uno de los secretos mejores guardados por parte de Moncloa, aunque OKDIARIO ha venido desgranando algunos de los secretos de la producción de ese documental sobre Sánchez, con el sugerente título «Las cuatro estaciones». Una denominación desconocida hasta ahora y que figura en el Boletín Oficial del Estado de este sábado.

OKDIARIO adelantó, por ejemplo, la presencia de las cámaras de Netflix acompañando al presidente a Kiev para reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, o cómo los operadores le siguieron durante un viaje en AVE a Andalucía en el que Sánchez recorrió los vagones saludando a ciudadanos en plena campaña electoral de las andaluzas. Viajes que habitualmente realiza recurriendo a la flota de aviones Falcon.

El convenio suscrito por Presidencia y Secuoya -que desde 2020 ha recibido del Estado 17,7 millones en avales ICO- «estima que el documental constituye un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer diario de la Presidencia del Gobierno, incluyéndose de manera primordial en su contenido a abordar, con el carácter propio de una serie documental, la realidad del trabajo de la figura del Presidente del Gobierno y su cometido diario».

«Ejercicio de transparencia»

Se trata, explica, de «mostrar a los ciudadanos la organización de la Presidencia del Gobierno, sus principales actividades y la labor de las personas que prestan sus servicios para asegurar su correcto funcionamiento, realizando un ejercicio de transparencia acorde con la democracia del siglo XXI».

La producción, asegura el convenio firmado entre Moncloa y la productora, «en ningún caso presentará caracteres propios de propaganda o publicidad partidista o política».

Dos capítulos

El documental se estructurará «en una temporada de dos episodios de, aproximadamente, cuarenta y cinco minutos de duración cada uno, teniendo derecho los productores, que no obligación, a la grabación de una segunda temporada de otros dos episodios adicionales». Es decir, que dependiendo del éxito de esa primera entrega se podría producir una segunda.

Entre las cláusulas del convenio se incluye, explícitamente, la de no utilizar material del rodaje para otros fines que no sean la producción final. Es decir, que el material de tomas falsas o metraje grabado de forma accidental no podrá ser utilizado por la productora sin consentimiento de Sánchez.

Moncloa, además, se reserva el derecho a proponer la inclusión de determinados actos o entrevistas en el documental, aunque la «decisión final» de su inclusión sea de la productora.

En cuanto a la explotación comercial, Moncloa establece que una vez cubiertos los gastos de producción, el 20% de las ganancias irán destinadas a una ONG que determine Presidencia.