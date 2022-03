Pedro Sánchez tendrá su propia serie de televisión. El inquilino de La Moncloa será el principal protagonista de un formato documental, que aún no tiene fecha para su estreno, que relatará como es el día a día en la sede de la presidencia del Gobierno. Una producción con el objetivo de mostrar «el lado más humano y cotidiano» del equipo que trabaja en el complejo presidencial, especialmente del jefe del Ejecutivo.

La serie, que aún no se conoce por qué canal de televisión o plataforma se emitirá, tendrá un relato observacional. Según han informado los productores, a través del formato documental, el director pondrá el foco en los aspectos más personales y cotidianos de la figura del presidente del Gobierno, alejando los argumentos puramente políticos o ideológicos que centran el día a día de las informaciones que protagoniza Sánchez.

Dirigida por un premio Goya

La obra, que producirán los sellos españoles Secuoya y The Pool, contará con la dirección del premio Goya Curro Sánchez Varela. El objetivo de la serie será, según ha informado la productora, mostrar «el lado más humano de quienes trabajan en La Moncloa y del propio presidente del Gobierno», que tendrá un protagonismo especial en el producto audiovisual.

Curro Sánchez Varela, que en 2015 alzó el Goya a la mejor película documental, asegura que «ahora que vivimos tiempos extraños, tener la posibilidad de tener un acceso tan transparente, libre y honesto al día a día de la presidencia del Gobierno hace apreciar más que nunca el hecho de vivir en un país democrático, en el que sus ciudadanos tienen garantizadas sus libertades».

Cuatro episodios que ya se están grabando

La producción, que ya se está grabando aunque no se han dado muchos detalles del rodaje, constará de cuatro episodios y según han informado los productores estará inspirada en otros documentales que se han realizado en otros países y con protagonistas similares a Sánchez. Aseguran que con la serie se busca sacar a la luz la dimensión más personal y humana de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno español.

De esta forma España tendrá su propia The West Wing (El Ala Oeste de la Casa Blanca), producida por Warner Bros y estrenada en el canal NBC en 1999. The West Wing narraba el día a día de la sede de la presidencia de los Estados Unidos y de los funcionarios que allí trabajaban durante la la ficticia administración demócrata de Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen. En este caso Sánchez se interpretará a sí mismo.



España, la Hollywood del sur de Europa

Pedro Sánchez, durante uno de sus viajes a Estados Unidos el año pasado, trasladó a las productoras norteamericanas las medidas que busca implementar su Ejecutivo para atraer sus producciones, como los incentivos fiscales o facilidades en la tramitación de permisos, además de ayudarles a lograr los fondos europeos de recuperación para convertir a España en la Hollywood del sur de Europa.

«España tiene todos los incentivos administrativos y fiscales necesarios, así como todos los escenarios y localizaciones posibles para recibir nuevos proyectos y crear nuevas ficciones. Aspiramos a convertirnos, y así se ha dicho en algunos medios, si me permiten la comparación, en el Hollywood de Europa», aseguró Sánchez durante el acto Spain, your location of choice que se celebró tras la reunión con los productores, para presentar los detalles del plan ‘España Hub Audiovisual’.

El presidente del Gobierno cree que España tiene una «posición muy fuerte» para convertirse en un Hub Audivisual líder «en Europa y en el mundo», ya que actualmente es el segundo país europeo, por detrás de Alemania, en número total de horas de ficción producidas.