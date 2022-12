Sánchez sólo acierta cuando copia al PP

Nada que objetar al anuncio de Pedro Sánchez de suprimir el IVA de productos de alimentos de primera necesidad, así como el de reducir al 5% el impuesto del valor añadido de la pasta y el aceite, que actualmente están grabados con un 10%. Hace muchos meses que OKDIARIO venía reclamando esa medida, también solicitada por el PP de Núñez Feijóo. Lo que no tenía ningún sentido era intervenir el mercado y topar el precio de determinados alimentos básicos. Ahora bien, el anuncio gubernamental llega, otra vez, demasiado tarde, algo que es una constante en la acción de un Ejecutivo que también se negó en un principio a bajar el IVA de la luz y del gas con el peregrino argumento de que eso era «populismo fiscal». En todo caso, muy ambicioso no ha sido Pedro Sánchez, porque el IVA de la carne y el pescado, productos que han sufrido un brutal incremento de precios, permanece inalterable.

Lo que si es populismo puro y duro es el otro gran anuncio de Pedro Sánchez de conceder un cheque de 200 euros para las familias con rentas inferiores a 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a 75.000 euros que no reciban otro tipo de ayudas o prestaciones, porque eso -más allá de la propaganda de bombo y platillo, no llega a 17 euros al mes.

Sobre lo de topar al 2% de incremento la renovación de los alquileres, OKDIARIO no puede estar más en desacuerdo, porque además de suponer una intervención indeseable del mercado que perjudicará a miles de pequeños propietarios jubilados que encontraban en el alquiler una vía para completar sus pensiones, va a provocar una caída todavía más brutal de la oferta, lo que hará que los precios de los nuevos alquileres sigan subiendo. Eso sí que es populismo inmobiliario. En definitiva, Pedro Sánchez se saca un escuálido conejo de la chistera mientras deja sin efecto la ayuda de 20 céntimos a los carburantes. Eso sí, lo venden como si fuera un gigantesco escudo social en tiempos de crisis. En todo caso, un escudo social lleno de agujeros