«Sánchez o España»

Volvemos a la «nueva normalidad» política del sanchismo tras un brevísimo paréntesis navideño, tan breve que los amigos políticos del Gobierno, tanto sus socios del Consejo de Ministros (y de Ministras, por supuesto) como sus imprescindibles aliados parlamentarios con ERC y Bildu en cabeza, no han perdido la ocasión de descalificar al Jefe del Estado, SM Felipe VI, por su discurso navideño. En especial, es muy oportuno recordar las palabras de Pere Aragonés, al que ni siquiera su condición de representante ordinario del Estado en Cataluña como establece la Constitución, le ha impedido criticar públicamente al Jefe de ese mismo Estado, afirmando que sus «valores republicanos de rectitud e integridad están muy alejados de los del Rey».

Así, el día 26, fiesta de San Esteban, celebrada tradicionalmente como fiesta laborable en Cataluña, el president Aragonés a través de TV3 ofreció su mensaje navideño, no dirigido al conjunto de los ciudadanos catalanes sino sólo a los suyos: es decir, a su parroquia republicana y separatista. Así que su mensaje ya está colocado en todos los medios para general conocimiento. A saber, que una vez conseguidos los indultos, eliminada la sedición, rebajada la malversación para financiar otro procés, ahora toca preparar un nuevo referéndum para que en 2023 los catalanes puedan ejercer «su derecho a decidir», sin problemas esta vez para los promotores. Ya saben que gracias al actual PSOE, esta vez, organizar un referéndum para la independencia será considerado -por obra y gracia del sanchismo- como algo similar a quemar algún contenedor en la vía pública, es decir, unos simples desórdenes públicos que, en definitiva, es un coste asequible al alcance de cualquier desleal aventurero.

De esto, por cierto, ERC tiene acreditado un notable conocimiento y experiencia, ya que desde su fundación, en cuanto ha estado en el gobierno de la Generalitat, no ha perdido la ocasión de organizar golpes contra el correspondiente orden constitucional, sea éste republicano como en 1934 o monárquico parlamentario como en 2017. Estando ahora no solo en el Govern sino al frente de la Institución autonómica, no podía dejar pasar la ocasión tampoco, y sobre todo teniendo en la Moncloa a un presidente del Gobierno de España como Sánchez, que les ha colocado una alfombra roja para que puedan repetir su procés. Pero ahora, con impunidad.

Por cierto, que Aragonés se haya atrevido a hablar de la «rectitud e integridad» como los valores republicanos de ERC con ese historial golpista a sus espaldas, tanto pasado como inmediato, tiene muchos bemoles, sobre todo cuando ya anuncia una próxima edición para este inmediato año. Pero preciso es reconocer que lo que resulta inadmisible es que este partido sea aliado prioritario para el Gobierno de España, algo inimaginable en un país, un Estado, una nación y un pueblo con una Historia como la de España, y con un mínimo de autoestima y patriotismo. En mayo hay elecciones y por más que los barones socialistas aparenten marcar distancias con Sánchez, ellos se presentan con las siglas PSOE de las que él no es sólo el secretario general, sino que es propietario absoluto en estos momentos, por lo que hay que elegir entre «Sánchez o España». Hemos llegado a una situación inimaginable con anterioridad, pero la realidad es tozuda y la permanencia del actual inquilino de la Moncloa en su responsabilidad es una amenaza para la propia «unidad de la nación española» que es el fundamento de la Constitución. Este año que ya comienza es un año de intensa clave electoral, y los españoles tienen la oportunidad, el derecho, y ante todo el deber de ejercer con responsabilidad el voto. Se dice que en una democracia cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No se puede dejar pasar esta próxima oportunidad porque en esta ocasión no se elegirá quién gobierna España, sino si habrá España a la que gobernar. «Sánchez o España».