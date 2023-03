Las amistades peligrosas del presidente de la Liga, Javier Tebas, crecen y abarcan ámbitos que provocan escalofríos. La organización que preside Tebas firmó contratos desde 2017 a 2020 con la tecnológica iraní Irancell por valor de 770.000 €. Ahora, según ha podido descubrir OKDIARIO, parte de esos pagos, en concreto los de 2019, fueron efectuados a través de una filial de La Liga, en concreto Liga Nacional de Fútbol Profesional FZE, a una cuenta en Dubái.

¿Y quién es Irancell?, se preguntará el lector. Pues una sociedad vinculada tanto por la OTAN como por el Departamento del Tesoro de EEUU con el grupo terrorista CGRI (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), más conocidos como la policía moral de los Ayatolás. Además, esta organización y sus dirigentes figuran en la lista de terroristas perseguidos por Estados Unidos, Bahrein o Arabia Saudí. Y es que EEUU sospecha que Irancell es una de las empresas usadas por el Estado iraní para adquirir bienes en el extranjero y sortear el bloqueo económico estadounidense. La administración norteamericana busca evitar así que se sufrague con dinero de Occidente a organizaciones con fines oscuros como la compra de armas o futuros atentados terroristas.

La conocida como Guardia Revolucionaria tiene como objetivo proteger el sistema político dictatorial y opresivo impuesto en la República Islámica implantado desde 1979. Se calcula que esta Policía moral la componen unos 100.000 efectivos y que los derechos humanos y de las mujeres no son respetados íntegramente. O sea, Tebas, el mismo que dijo que «nosotros no podemos ir a países que no respetan los derechos de las mujeres», en referencia a la Supercopa de Arabia Saudí, mantiene acuerdos comerciales con empresas que sirven de tapadera al régimen iraní, donde en los últimos meses se ha incrementado la represión sobre las mujeres y donde los derechos humanos en su conjunto brillan por su ausencia. Que Tebas sabía con quién hacía negocios se da por descontado. ¿Lo sabían los clubes que pagan la millonaria nómina del presidente de la Liga?