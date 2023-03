LUNES: EMERGENCIA HABITACIONAL. Según un plan de emergencia habitacional, Baleares necesita 40.000 viviendas públicas de alquiler, pero en tres décadas se han construido únicamente 1.756 pisos protegidos destinados al arrendamiento. Y en esta legislatura se han entregado únicamente 261 nuevos pisos, se han comprado 103, expropiado 16 y se están construyendo 509. El Govern del Pacte de Progrés -¿progreso?- con Armengol a la cabeza, no habrá construido en ocho años ni una tercera parte de las 1.800 VPO que prometió.

Actualmente, hay 8.000 personas en lista de espera y solo está previsto construir en las próximas tres legislaturas 15.000 de las 40.000 necesarias. Es más, las viviendas no bajarán de precio porque al haber restringido, especialmente Palma, el suelo urbanizable, esto no ha hecho más que encarecer el precio de los solares y en consecuencia el de las viviendas. A suelo más caro, viviendas más caras, no falla. O sea que al revés me las calcé. Pero, miren por dónde, el alcalde José Hila ha dicho que la vivienda es el primer problema de Palma y será su más importante promesa electoral y en Palma, su ayuntamiento, no ha construido una sola vivienda social en ocho años. Y un proyecto para 830 viviendas, el cuartel de Son Busquets, lleva cuatro años parado. ¿Hay quien dé menos?

MARTES: GESTIÓN SOSTENIBLE. El riego agrícola con agua regenerada debe pasar del 42% actual al 60% en 2027, además se debe aumentar un 33% la capacidad de almacenaje del agua regenerada. Son los dos claros objetivos del Plan General de Aprovechamiento y Optimización de Aguas Regeneradas con destino al regadío de la Conselleria de Agricultura. Pues muy bien. Esta es la cara positiva de la moneda. Por el contrario, Palma y otros 35 municipios de Mallorca continúan sin presentar su plan contra las fugas en las redes de agua e Incumplen el Plan Hidrológico de 2015, que les daba hasta finales de 2021 para elaborar un programa de gestión sostenible del agua, que solo permitirá las fugas de agua pérdidas máximas por pueblo del 17%. He aquí la realidad: mientras se despilfarra agua en sistemas de regadío obsoletos, las fugas de agua en muchos municipios alcanzan niveles de la mitad del agua que distribuyen sus redes. El panorama es desolador. Lamentos de escasez de agua cada verano mientras por otra parte se despilfarra. Todo un contrasentido. Peor aún más, la demostración de una absoluta falta de previsión. El agua sigue siendo básica no solo para la población sino para la industria que la mantiene, el turismo. A ver cómo solucionamos este disparate.

MIÉRCOLES: UNA FOTO DE DOS MILLONES. Tras dos décadas de reivindicaciones y promesas incumplidas, por fin lo han conseguido. Los vecinos, vecinas y vecines de Andratx ven cómo ya tienen las rotondas de Camp de Mar. Para terminarla han tardado once meses y han costado 2,1 millones. El fin de la rotonda no es, sin embargo, lo importante, porque lo auténticamente trascendental ha sido que la presidenta del Consell, Catalina Cladera, el conseller insular de Movilidad -será más bien dicho de inmovilidad-, Iván Sevillano y otras autoridades han ido a hacerse la foto en la rotonda: dicho de otra forma, esta foto nos ha costado dos millones.

JUEVES: TODO ES SEGÚN EL COLOR. Titular de un periódico local algo extraviado: Montero carga contra Prohens por «difundir bulos y transfobia». La diputada nacional y presidenta del Partido Popular en Baleares afirmó en la tribuna del Congreso que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no tiene «ni vergüenza ni decencia» y aseguró que «somos mujeres, no seres menstruantes ni progenitores gestantes. Somos madres heterosexuales, lesbianas, divorciadas, solteras, de familias numerosas, adoptivas. Mujeres y madres orgullosas, convencidas de alcanzar la plena igualdad». Irene Montero le replicó: «Deje de difundir bulos y transfobia» y añadió «el problema que tienen es que han estado siempre en contra de los derechos feministas y de las mujeres». ¿Quién carga contra quién?

VIERNES: TRENES GRATIS. Establecer la gratuidad de los trenes de Mallorca es sin duda una medida que, en tiempo de crisis, contrariamente a la bajada del IVA de los alimentos que no ha servido para nada, supone una cierta ayuda a las economías más necesitadas. El problema es que si aumenta la utilización, pero no se incrementan al mismo tiempo las frecuencias así como el número de ferrocarriles, los distinguidos pasajeros favorecidos con la gratuidad se transforman en sardinas en lata. Tal es el atasco que se produce a diario en las estaciones y luego en los trenes. Está visto y comprobado que poner medidas sin pensar las consecuencias es lo que aquí se estila.