¿Quién gobernó EEUU durante el mandato de Biden?

La gran innovación de los últimos años han sido los vehículos no tripulados. Recientemente, China presentó la primera flota de autobuses urbanos sin conductor, y en la guerra en Ucrania los drones se han alzado como el ‘arma revelación’ de los conflictos modernos.

Pero también en esto Estados Unidos ha reivindicado su papel de primera potencia inventando y aplicando durante cuatro años el primer Gobierno No Tripulado, el definitivo dron del panorama político.

Esta semana pasada hemos conocido dos informaciones importantes que cuestionan quién ha estado realmente gobernando Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden. Primero, la grabación del fiscal especial Robert Hur sobre la capacidad mental del ex presidente, publicada por Axios. Segundo, la noticia de que Biden padece un cáncer de próstata en fase 4 (muy avanzada) con metástasis ósea. Estos hechos sugieren que, durante su presidencia, el gobierno pudo haber estado dirigido por otras personas, aunque no está claro exactamente por quién.

El fiscal Robert Hur tuvo que ocuparse en 2023 de investigar la existencia de material clasificado en un garaje propiedad de Joe Biden, después de que se acusara formalmente de otro tanto al entonces ex presidente Trump. Biden salió indemne de la investigación, porque Hur alegó que, por decirlo mal y rápido, el presidente no estaba completamente en sus cabales.

La prensa demócrata, si se me permite la redundancia, reaccionó con indignación: ¡El presidente estaba lúcido como pocos, “afilado como una chincheta”! Durante semanas aparecieron políticos de primera fila y comentaristas de campanillas ridiculizando la sola idea de que Biden tuviera la demencia que delataban muchas de sus comparecencias.

Ahora ya es oficial. El prestigioso periodista de Jake Tapper, de CNN, uno de los que más saliva y sarcasmo desplegaron para defender la capacidad de Biden, acaba de publicar un libro reconociendo que el presidente estaba prácticamente vegetal y tratando de explicar cómo se engañó a la prensa y al público, y el suyo es solo uno más en el goteo de testimonios confirmando lo mismo. Ahora, las cintas de las entrevistas de Hur con Biden, en las que aparece un presidente balbuceante y perpetuamente confundido, hacen imposible mantener la farsa.

Pero la segunda noticia no es menos escandalosa. El de próstata es uno de los cánceres más fáciles de detectar de forma temprana, con una simple extracción de sangre, un procedimiento rutinario, y no pasa de de uno a cien -de la detección temprana a la fase 4- en unos días, mucho menos en un anciano octogenario.

Ezekiel Emanuel, oncólogo que sirvió en la administración del presidente Barack Obama y se unió a la administración de Biden como asesor sobre COVID-19, dijo en una entrevista concedida a la CNBC que Biden probablemente tenía cáncer de próstata al comienzo de su presidencia en 2021. “No lo desarrolló en los últimos 100 o 200 días”, aseguró Emanuel. “Lo tuvo mientras era presidente. Probablemente lo tuvo al inicio de su presidencia en 2021”.

Aquí se abren dos hipótesis, cada una más inquietante que la anterior: o su círculo sabía que tenía cáncer y lo ocultó, lo cual es escandaloso, o no le sometieron a la prueba menos invasiva y más común del mundo por miedo a lo que pudiera salir. Mientras, el servicio médico de la Casa Blanca siguió publicando informes regulares sobre su salud diciendo, básicamente, que estaba hecho un chaval.

Si a esto sumamos el escándalo del ‘autopen’, la máquina que firmaba automáticamente por él, tenemos la confirmación de un hecho inquietante denunciado por tantos conspiracionistas: no era Biden quien ha gobernado Estados Unidos y el mundo durante cuatro años. No se me ocurre vindicación más clara de todas las conspiraciones sobre el Estado profundo.

Ahora la pregunta es quién gobernaba. La opción más repetida apunta a una camarilla dirigida por el presidente Obama. Es posible, pero es solo una de las muchas hipótesis posibles. La verdad última podríamos no saberla jamás, pero las consecuencias de este escándalo pueden ser terroríficas.