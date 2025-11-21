La que has liado, Paqui

En un reciente editorial nos preguntábamos abiertamente si el PSOE liquidaba los gastos de la tarjeta de Servinabar de Santos Cerdán y su esposa, Paqui. Y es que en el informe de la UCO se revelan pagos con la tarjeta de empresa de Servinabar, epicentro de las mordidas, realizados por el ex secretario de Organización del PSOE durante la campaña andaluza de junio de 2022. Y, al mismo tiempo, sabemos que Cerdán pasó al partido 3.264 euros en dietas justo después de pagar gastos en dicha campaña con la visa de esa empresa, tal como refleja la Guardia Civil.

O sea, caben varias hipótesis: que Servinabar financiara parte de los gastos de campaña del PSOE o que el PSOE, al liquidar los gastos de la tarjeta de Servinabar de Cerdán, estuviera colaborando, intencionadamente o sin saberlo, en blanquear las mordidas de la empresa constructora navarra. Desde luego, lo que resulta evidente es que el PSOE tendrá que explicar si en esos 3.264 euros que le abonó a Cerdán tras la campaña andaluza estaban comprendidos los gastos de la tarjeta de Servinabar. Sería el colmo.

Sea como fuere, el PSOE tendrá que explicarse, porque resulta altamente extraño que un cargo orgánico del PSOE pague en hoteles y restaurantes durante una campaña electoral con una tarjeta de crédito de una empresa que sabemos pagaba mordidas a cambio de adjudicarse millonarias obras públicas de la mano de Acciona. Si Cerdán luego pasaba las facturas de lo abonado con dicha tarjeta al PSOE la situación ya sería, además de surrealista, un indicio de blanqueo que complicaría seriamente el horizonte penal de un partido cuyo ex gerente está siendo investigado bajo la sospecha de financiación ilegal. Al margen de la gravedad del asunto, tendría gracia que fuera Paqui -que tiraba de tarjeta como si no hubiera mañana- quien pudiera darle la puntilla al PSOE. Lo que sí sabemos es que Paqui acompañó a su marido durante la campaña andaluza. Ay, Paqui, la que has liado.