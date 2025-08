¿Qué hace el Govern balear agasajando a la corrupta Munar?

OKDIARIO da cuenta hoy de la reaparición pública de Maria Antònia Munar, la histórica líder de Unió Mallorquina y que, salvo presidenta del Govern, lo ha sido todo en las esferas del poder en las Islas Baleares, en una trayectoria marcada por la corrupción que finalizó con su detención y posterior entrada en prisión por delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración, falsedad documental y cobro de sobornos. Tras siete años entre rejas y dos más en régimen abierto, este jueves por la noche, Munar reaparecía en un acto social en Palma, un evento organizado por el Govern de Marga Prohens, con quien se fotografió entre risas, y el Ayuntamiento de Jaime Martínez, ambos del Partido Popular.

Ninguna institución ha reconocido ser la responsable de haber invitado a Munar al acto, pero el caso es que allí estuvo quien durante décadas y décadas fue una figura intocable mientras hacía y deshacía a su antojo, aprovechándose de alianzas tanto con la izquierda como con el centrodercha para tener cada vez más poder y a presidentes como Jaume Matas (PP) o Francesc Antich (PSOE) sometidos a sus corruptos designios. Es ilustrativa sobre la impunidad con la que Munar se manejó durante años en las Islas Baleares la frase que en su día ésta le dedicó a El Mundo de Baleares, el medio que dirigido por el hoy director de OKDIARIO, Eduardo Inda, se atrevió a levantar la liebre e investigar su currículum delictivo: «No me vais a pillar nunca y, si me pilláis, da igual porque aquí estas cosas no tienen importancia».

El tiempo demostró que, al final, sí la pillaron y que las cosas sí resultaron tener importancia, dando con sus huesos en la cárcel por su papel en el caso Can Domenge (ocho años y medio de prisión y una multa de 12 millones de euros junto a otros dos penados que sigue sin haber pagado) y en el caso Maquillaje (cinco años y medio de cárcel). Con este panorama, no se puede ni entender ni justificar qué hacía Munar en un acto del Govern balear, ni qué hacía Prohens fotografiándose sonriente junto a ella.