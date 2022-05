La biografía de Rita Maestre es un calco de la de Irene Montero, pero de segunda división. Apenas se llevan dos meses, Irene nació el 13 de febrero de 1988 y Rita el 13 de abril del mismo año. Ambas se licenciaron en 2011, Rita en Ciencias Políticas e Irene en Psicología. Y entre 2011 y 2013 las dos hicieron un postgrado, en Economía Internacional y Psicología de la Educación, respectivamente. Para sacarse un dinero mientras estudiaban, Rita fue dependienta de El Corte Inglés e Irene de una tienda de electrodomésticos. Las dos entraron en política de la mano de sus parejas, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, con lo que ambas lograron pasar de dependientas a altos cargos de la administración, sin acreditar antes su valía profesional en ningún ámbito laboral, pasando directamente de cobrar un sueldo de becarias a situarse las dos entre los españoles que cobran un sueldo más alto.

Los padres de Rita Maestre son los dos altos funcionarios por oposición y ocupan los niveles más altos de la carrera en el Ayuntamiento de Madrid. Rojillos, pero con posibles, lo que le ha dado a la de Más Madrid esa apariencia de niña bien, ese aspecto refinado que ella fomenta con altanería. Los de Irene Montero son de un pequeño pueblo de Ávila, él empleado de mudanzas y ella maestra. Nieta de trabajadores del campo y criada en un barrio obrero de Madrid, la de Podemos ha tenido que esforzarse para intentar pulir un poco su apariencia. Rita salió de la vida de Errejón a finales de 2014, al mismo tiempo que Irene irrumpía en la de Pablo Iglesias, con el que tuvo tres hijos, un casoplón en Galapagar, un ministerio y 20.319 millones de euros para pulirse en un Plan para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Por el contrario, Rita a Errejón le ha sacado poco, como poco es también lo que ha conseguido el de Más País desde que se enfrentó con Pablo Iglesias saliéndose de Podemos. No obstante, en siete años que lleva como concejala del Ayuntamiento de Madrid, cuatro de ellos como portavoz y coordinadora de la Junta de Gobierno de Manuela Carmena, con un sueldo de 99.571 euros al año, y los últimos tres en la oposición, como portavoz de Más Madrid, cobrando 76.358 euros anuales, no ha conseguido ahorrar nada más que 26.000 euros de saldo en cuentas bancarias, según ha dicho en su última declaración de bienes, publicada en la web del Ayuntamiento. Ni casa, ni coche, ni planes de ahorro, ni fondos de inversión, ni nada de nada. Se ha embolsado más de 500.000 eurazos y se los ha pulido todos uno tras otro. O eso dice ella.

Resulta preocupante que una persona que desea que los votantes dejen en sus manos los presupuestos públicos del Ayuntamiento de Madrid sea tan poco ejemplar gestionando su propio patrimonio. Cada cual es libre de gastarse como le dé la gana el sueldo que se ha ganado honestamente, faltaría más. Pero es conveniente que, a la hora de elegir a nuestros representantes, los ciudadanos comprobemos no sólo lo que dicen los políticos, sino que nos fijemos más en lo que hacen, en el ejemplo que ellos dan, para así hacernos una idea de lo sinceras o no que son sus promesas. O Rita Maestre nos ha mentido en su declaración de bienes o es una manirrota sin remedio, cualquiera de las dos opciones la inhabilita para gestionar bienes públicos. Aunque después de verla profanar la capilla de la Universidad Complutense al grito de «Vamos a quemar la Conferencia Episcopal» y «Arderéis como en el 36», pocos cargos públicos debería ejercer ya una mujer que no es más que una trepa de manual, como Irene Montero, pero en fino.