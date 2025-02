Pedro Sánchez le puso a su hermano músico un asesor a sueldo de Moncloa

Podría haberse tapado un poco, pero no. El asesor de Presidencia del Gobierno Luis Carrero, que ejercía de secretario del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, contactaba con cargos del propio Ejecutivo en representación del programa Ópera Joven, que dirige el hermano músico de Pedro Sánchez. Y lo hacía, por supuesto, mientras seguía perteneciendo a Moncloa. O sea, la nómina la cobraba de Presidencia del Gobierno, pero su labor era la de asistente de David Sánchez.

Según las comunicaciones a las que ha tenido acceso OKDIARIO, el 17 de marzo de 2023, Luis Carrero remitió un correo electrónico a Beatriz Patiño Lara, del Ministerio de Cultura, para ofrecer su participación en una «exposición de vestuario de ópera» para el Museo de Bellas Artes de Badajoz: «Estimada Beatriz. Me pongo en contacto contigo a través del programa Ópera Joven de la Diputación de Badajoz, con motivo de los preparativos de la exposición de vestuario de ópera que estáis organizando para el MUBA». Lo verdaderamente alucinante es que en el momento en que escribió este correo seguía siendo empleado en La Moncloa, según revelan comunicaciones posteriores, como lo demuestra el hecho de que el 30 de octubre de 2023, Carrero escribía a David Sánchez: «De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas [Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud] fue a lo largo de noviembre (sic). Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

O sea, que alguien formaba parte de la lista de asesores de Moncloa enviaba correos en los que reconocía que trabajaba para la Diputación de Badajoz: «Tengo el encargo de contemplar la posible elaboración de un documento, a manera de catálogo o breve estudio en formato digital, que pudiera no sólo servir de guía para dicha exposición, sino también para profundizar en la relevancia del diseño y confección del vestuario en las producciones de espectáculos de ópera, dentro del propósito de Ópera Joven de resaltar la dimensión artística de los oficios implicados en las mismas». ¿Hay algo más evidente en un delito de malversación que esto?