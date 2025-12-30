Pedro Sánchez, no te van a votar ni los «nietos del exilio»

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Ley de Memoria Democrática, lleva años buscando por todas partes del mundo a los descendientes de españoles exiliados durante el franquismo, los llamados «nietos del exilio», para que se nacionalicen y puedan votar en las elecciones. Se conoce que como cada vez son menos los votos del PSOE, la manera de paliar, en parte, el derrumbe electoral socialista es captar nuevos potenciales votantes en el extranjero. Y en eso están.

El Gobierno ha aprobado ya la solicitud de ciudadanía española de 490.000 personas, 255.000 de las cuales ya tienen su pasaporte español. Tanto como votantes de ERC en las últimas elecciones generales. El proceso funciona a pleno rendimiento, en parte porque se han rebajado las condiciones, ya que los descendientes no tienen que aportar prueba documental alguna.

La nueva ley amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad, pudiendo optar a ella quienes hayan nacido fuera de España y tengan padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, pero que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española por haber «sufrido exilio». También los hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En tercer lugar, los hijos mayores de edad de aquellos que obtuvieron la nacionalidad española, acogiéndose a la anterior Ley de Memoria Histórica.

El problema para Pedro Sánchez es que a medida que los «nietos del exilio» se nacionalizan y -se supone- votan en España, el PSOE sigue perdiendo votos, por lo que cabe deducir que ni los descendientes de los españoles exiliados durante el franquismo votan masivamente socialismo. O al menos no lo hacen en la proporción que pensaba Pedro Sánchez. Ya son medio millón y los socialistas siguen sin enderezar el rumbo. Lo que demuestra que Sánchez no es referente ni entre los nietos de los antifranquistas que salieron de España tras la Guerra Civil.