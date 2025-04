Pedro Sánchez, doctor honoris causa en Hipocresía

Ahora les ha dado por cargar contra las universidades privadas -chiringuitos, según el PSOE- y han prometido «endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de los centros universitarios» para «combatir el avance de quienes priman el negocio sobre la calidad». Otra vez la misma matraca, otra vuelta de tuerca contra la iniciativa privada, dibujada estúpidamente como la actividad de los codiciosos sin escrúpulos frente a la quintaesencia de lo público. Por cierto, y antes de entrar en faena y retratar la hipocresía de Pedro Sánchez, una pregunta: ¿La Universidad Complutense, regalando direcciones de cátedra a la mujer del presidente sin ser siquiera licenciada, es un ejemplo de universidad pública concernida con la calidad?

El cinismo de esta gente es de aurora boreal: Pedro Sánchez estudió en un centro universitario privado (María Cristina, en El Escorial) pero no quiso salir en la orla de su graduación para no dejar rastro de su estancia en un elitista centro no apto para todos los bolsillos. Tal vez pensó que su carrera en el PSOE se vería comprometida. El jefe del Ejecutivo se afilió al Partido Socialista en 1993, según la propia formación, justo cuando cursaba tales estudios en este centro privado católico, tutelado por los agustinos.

El líder del PSOE siempre ha tratado de ocultar que estudió en un centro universitario privado y se ha limitado a hacer mención a la Complutense, universidad a la que estaba adscrito este centro vinculado desde el pasado septiembre al CEU San Pablo. Además se doctoró en otra universidad privada, la Camilo José Cela. Eso sí, plagiando la tesis. Pero no sólo fue Pedro Sánchez, sino hasta cuatro ministros los que cursaron estudios en universidades privadas que ahora llaman «chiringuitos». Para chiringuito, por cierto, el que Begoña Gómez se montó en una universidad pública. En definitiva, que estos que salen ahora en tromba contra la educación privada son doctores honoris causa en Hipocresía.