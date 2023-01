Paro: negros nubarrones sobre el mercado de trabajo

Por mucho que el Gobierno socialcomunista haya vendido a bombo y platillo que la situación del mercado laboral va viento en pompa, lo cierto es que los datos de empleo en diciembre no invitan precisamente al optimismo. El Ejecutivo se agarra al dato de que la economía creo 471.000 empleos en 2022, pero pasa por alto un dato que puede marcar los próximos meses: sólo se crearon 12.640 puestos de trabajo en el último mes de 2022, el peor diciembre desde 2012. Estamos ante la creación de empleo más leve de los últimos diez años. Y es que diciembre es un mes tradicionalmente positivo para el mercado laboral. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2022 un descenso de 268.252 personas (-8,6%), hasta un total de 2.837.635 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007, pero no se puede ocultar el hecho de que los fijos discontinuos ya no computan como desempleados, lo que rompe la cadena de la serie histórica iniciada en 1996 y hace técnicamente imposible conocer cuántos parados reales hay en la actualidad.

El dato de paro de diciembre es importante porque revela un parón notable en la contratación, fruto de un contexto en el que la economía crece de forma extraordinariamente débil, lo que augura un año complejo para el mercado laboral. Si con un crecimiento del 4% se crearon 471.000 empleos en 2002, con un crecimiento del PIB del 1% -que es lo que pronostican la práctica totalidad de organismos públicos para 2023- lo presumible es que en el presente ejercicio pueda destruirse empleo.

Todas las trampas estadísticas no pueden ocultar que las perspectivas del mercado laboral pintan negras, porque enmascarar la realidad sacando de las listas de desempleados a los fijos discontinuos que no están trabajando no conduce a otra cosa que a distorsionar la situación. Y la situación es que, por mucho que el Gobierno saque pecho, pintan bastos en el mercado de trabajo.