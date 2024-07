Nacho Cano es músico, como el hermano de Sánchez

A la hora de los telediarios del pasado martes día 9, la Ser y El País adelantaban la noticia de que el músico Nacho Cano había sido detenido, acusado de contratar irregularmente a inmigrantes para su espectáculo, Malinche. A primera hora de la mañana del día siguiente, OKDIARIO informó de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), estaba registrando las dependencias de la Diputación de Badajoz en busca de documentación del hermano músico de Pedro Sánchez. Ambas actuaciones policiales separadas por menos de 18 horas hacen que algunos sospechemos que el ministerio dirigido por Marlaska se ha adelantado con Nacho Cano para usarlo como cortina de humo sobre David Sánchez. Hay que saber que las actuaciones contra Nacho Cano las dirigió el comisario Alberto Carba, íntimo amigo del jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, el comisario principal Manuel Soto Seoane, protagonistas ambos de la represión de los manifestantes contra el PSOE de la calle de Ferraz.

Con toda seguridad los máximos responsables del ministerio de Marlaska conocían las actuaciones que se iban a llevar a cabo en Badajoz unas horas después, cuando decidieron adelantarse con unas actuaciones claramente precipitadas y desproporcionadas contra el músico madrileño, quien, junto a sus becarios, a su vez denuncian una actuación policial en la que, dicen: «Amenazaron con deportarnos si no le acusábamos». En ese mismo sentido el sindicato policial Alternativa Sindical de Policía (ASP) insiste en que «podría tratarse de una operación de carácter político contra Nacho Cano, orquestada desde el Ministerio del Interior y llevada a cabo por mandos policiales sumisos al ministro Marlaska», generando una noticia que sirviera para tapar la que se iba a producir inminentemente y que afectaba al hermano músico de Pedro Sánchez.

Las acusaciones que pesan sobre Nacho Cano podríamos calificarlas de «administrativas». Si se demuestra lo que dice la policía y que él niega, quizá alguna de sus empresas podría ser sancionada con algún tipo de multa por no haber tramitado algún papel como las autoridades exigen, o quizá todavía está en plazo de presentar la documentación requerida y no pueda ser ni siquiera multado, como afirman sus abogados. Lo que es evidente es que sus actuaciones han sido transparentes, la llegada a España de los estudiantes mexicanos becados fue celebrada por la Embajada de México en España y las becas fueron entregadas públicamente por el embajador en persona. Por el contrario, el hermano músico de Pedro Sánchez está imputado por los delitos de malversación, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tráfico de influencias y prevaricación, que son temas muy serios y no se sustancian con una simple multa administrativa.

Nacho Cano es músico y ha sido detenido por la policía de Marlaska. David Sánchez también es músico, pero nunca ha sido detenido por Marlaska, pese a estar acusado de graves delitos.

Nacho Cano tiene una trayectoria de más de 40 años como compositor, productor discográfico, director de escena y empresario. Ha sido premiado varias veces con el Grammy Latino y el Premio Ondas. Por su contribución a la música iberoamericana, también ha sido premiado por la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. La obra Malinche, que ahora representa en Ifema, lleva más de 500 funciones representadas y cuenta con más de 60 profesionales.

Al hermano músico de Sánchez le subvencionaron una ópera, L’elisir d’amore, que costó 130.000 euros de fondos públicos y recaudó 2.000 en taquilla. Su siguiente obra, titulada La paz perpetua, trataba sobre tres perros que querían unirse a un equipo antiterrorista y sólo consiguió llenar 200 de las 700 butacas disponibles para su representación. Las críticas califican su obra como «soporífera y de pésima calidad».

Nacho Cano se esfuerza y trabaja duro para sacar adelante sus proyectos, tiene éxito de crítica y público y genera riqueza y empleo. El hermano músico de Pedro Sánchez está acusado de no ir a trabajar y de fijar su residencia en Portugal para no pagar impuestos. Y pese a no dar ni un palo al agua y no tener ningún éxito, su patrimonio se ha incrementado los últimos años de una forma descomunal.

Pero la principal diferencia entre ambos músicos no es ninguna de las anteriores. Lo que más les distingue es que Nacho Cano presume de no ser comunista y David Azagra sólo es… hermano de Sánchez.