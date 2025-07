El mejor decreto ‘antiapagones’ es que Sánchez convoque elecciones

El PP ha dicho «no» al decreto antiapagones del Gobierno, que ha cosechado un nuevo fracaso revelador de su altísimo grado de debilidad. En realidad, las medidas para reforzar el sistema eléctrico, orientadas a promover cambios en la red y aumentar la expansión del autoconsumo, han sido vendidas por el Ejecutivo como un plan sólido para evitar situaciones como la vivida hace tres meses en España, pero objetivamente la mejor medida para evitar nuevos apagones es que Pedro Sánchez asuma su extraordinaria debilidad y convoque elecciones. Tratar de presionar al PP con el argumento de que su negativa al decreto, contra el que también votó Vox, supondrá un parón a las inversiones en materia de energía, no deja de ser un ejercicio supino de hipocresía, porque si alguien ha puesto trabas a las inversiones es el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo cierto es que el Gobierno no ha asumido su responsabilidad en el apagón: ni la presidenta de Red Eléctrica ni la ministra de Transición Ecológica han hecho el más mínimo ejercicio de autocrítica. Las dos siguen en el cargo como si nada hubiera pasado y, ahora, el Gobierno acusa al PP de irresponsable por no haber permitido con su voto sacar adelante el decreto. Hace falta ser cínico.

Lo ocurrido pone de manifiesto que este Gobierno no da más de sí y que se mantiene con respiración asistida gracias al apoyo de sus socios y aliados. Eso sí, a cambio de un precio cada vez más alto que pagamos todos los españoles. La irresponsabilidad, en todo caso, no es del PP, Vox o Junts por votar no, sino de quien en contra de toda lógica y también en contra de los intereses nacionales ha decidido aferrarse en el cargo. Sánchez será presidente del Gobierno, pero ha vuelto a quedar claro que no puede gobernar. De modo que la mejor manera de que no haya más apagones es que de por concluida la legislatura.