Máxima inquietud en la UE por la gestión de Sánchez de los fondos europeos

La gestión de los fondos europeos llevada a cabo por el Gobierno socialcomunista -un asunto de enorme importancia que no suele ocupar los grandes titulares- no sólo ha provocado las críticas del sector empresarial, harto de ver cómo el dinero prometido no llega, sino que preocupa enormemente en la UE. El yo me lo guiso, yo me lo como de Pedro Sánchez con las multimillonarias ayudas europeas -la demora o parálisis de las mismas es apoteósica- ha generado enorme inquietud en Bruselas.

Nadie podrá decir que las autoridades comunitarias no se han ejercitado con cautela -demasiada para el tamaño del desastre-, porque razones había más que de sobra para darle al Gobierno de Sánchez un severo toque de atención, pero el vaso de la paciencia de la UE está a punto de desbordarse, pasando de las palabras a los hechos. El montante total de los fondos -más de 140.000 millones de euros hasta 2027, que se va entregando en función del cumplimiento de los objetivos- representa casi el 15% del PIB español, pero naturalmente el dinero se entrega cuando los países presentan un programa creíble y riguroso, acompañado de un calendario serio. Nada de esto está haciendo el Gobierno español, por lo que en la UE han sonado las alarmas.

En una entrevista que hoy publica OKDIARIO, la comisaria Monika Hohlmeier se pregunta lo que muchos españoles. «Necesitamos saber qué pasa con el dinero desde que llega hasta que se ejecuta», porque «seguimos sin tener información de en qué se gasta y cómo». Parece evidente que la comisaria está expresando el malestar comunitario y apunta directamente al Gobierno de Pedro Sánchez cuando señala, sin dudar, que «España e Italia son los dos países que resultan más preocupantes en la gestión de los fondos europeos». Hohlmeier, que vendrá a España en breve, tendrá ocasión de comprobar en persona el nivel del desastre en la gestión del Gobierno español. Que venga preparada.