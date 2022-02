De los más de 24.000 millones de euros procedentes del rescate europeo, el 59% no se había repartido a 30 de noviembre del pasado año. Y Gabriel Rufián ha encontrado una solución muy original para repartir esa montaña de dinero: que no retorne al Estado para que pueda reintegrar otros paquetes de ayuda con mayor eficacia. No: Rufián prefiere que se lo queden las autonomías y lo gestionen los Gobierno regionales. Es decir, en su caso, su Gobierno autonómico, el de la Generalitat. El de su compañero de partido Pere Aragonés.

La exigencia al Gobierno ha sido ya plasmada en un documento registrado en el Congreso de los Diputados. Allí se señala que “un año después del inicio de la crisis de la Covid-19 y ante las numerosas críticas recibidas, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19”.

Esa norma incluía una Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas por valor de 7.000 millones de euros. Y “aunque la gestión de estas ayudas recaía en las comunidades autónomas, el marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda se establecían en la norma estatal”.

Según ERC, esos criterios, muy rígidos, han provocado “auténticas injusticias, como que empresas y trabajadores autónomos que cumplían con los requisitos establecidos (como las condiciones de caída de facturación) pero que no se encontraran entre los sectores del anexo 1 del Real Decreto-ley fueran excluidos de las ayudas”.

Para resolver ese agravio comparativo, el Gobierno, de hecho, aprobó a los pocos días el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptaron medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de Covid-19. En esa norma se habilitaba a las comunidades autónomas a ampliar el listado de sectores susceptibles de ser receptores de las ayudas. Pero, de nuevo, se quedaron sin resolver una serie de criterios que, sin opción de ser modificados por las comunidades autónomas, siguieron dificultando la ejecución de estos fondos y “han impedido que lleguen a la mayoría de las empresas afectadas por la Covid-19”, como reconoce el socio del Gobierno ERC.

“Ello ha provocado que, en muchos casos, la totalidad de estos fondos distribuidos entre las diferentes comunidades autónomas no se hayan ejecutado”.

Por ello, Rufián pide ahora “modificar, en el plazo de un mes, el Real Decreto-ley 5/2021 para que el saldo no ejecutado de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas distribuido a las comunidades autónomas no deba ser reintegrado al Tesoro Público y pueda ser utilizado por estas para articular nuevas medidas de apoyo a la solvencia y la competitividad empresarial adaptadas a la realidad de cada territorio”. Es decir, que ese dinero no retorne a las arcas estatales, lo que permitiría a Cataluña y al resto de comunidades contar con una nueva y enorme partida para gestionar de forma autónoma.