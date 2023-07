La Junta Electoral ha desestimado la reclamación presentada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la que se instaba a prohibir OKDIARIO la publicación de las mentiras del sanchismo con el argumento de que las informaciones de este medio atentan contra los «principios de proporcionalidad y neutralidad informativa» durante la campaña electoral. Las razones de Cerdán no eran precisamente un prodigio de lucidez, pues justificaba su reclamación en el hecho de que arremetemos «contra el Gobierno de España, con gran énfasis negativo y comentarios basados en opiniones particulares, realizando una cuenta atrás -se refería al marcador de cuentas atrás que publicamos anunciando los días que faltan para el fin del sanchismo- para celebrar su derrota, a la que ayudan a contribuir».

OKDIARIO ya dejó claro en un comentario editorial que para este periódico era todo un honor ser señalado por el dedo acusador del dirigente socialista, quien, por otra parte, no es que sea un dechado de virtudes intelectuales. Cerdán no es, en efecto, el más listo de la clase, pero se le da de maravilla la censura. La Junta Electoral le ha dicho a Cerdán, en resumidas cuentas, que antes de meterse en honduras se repase la Constitución y se detenga en su artículo 20, ya que nos avala «el derecho a expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». O sea, que Cerdán ha quedado como Cagancho en Almagro. La vena totalitaria de Cerdán le ha jugado una mala pasada. Lo que pretendía era atentar contra un derecho constitucional, algo que, conociendo al personaje, le brota de forma natural. En cualquier caso, y para que vea que no le guardamos rencor, pasaremos por alto su ataque a OKDIARIO en el convencimiento de que su furor censor fue fruto de los nervios. Y es que perder el Gobierno desestabiliza mucho. Así que tila y valeriana, que ya no os queda nada.