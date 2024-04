La izquierda regresa a Lavapiés para acusar falsamente de racismo a la Policía

La izquierda, en su afán de criminalizar de forma permanente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trata de montar un escándalo a cuenta de un vídeo en el que dos agentes se enfrentan a dos jóvenes de color que fueron arrestados en el barrio madrileño de Lavapiés, escenario favorito del socialcomunismo para propagar sus insidias, como quedó de manifiesto con aquellas acusaciones falsas contra policías a los que acusó de haber perseguido a un mantero que sufrió un ataque al corazón.

Estamos en lo de siempre: mentiras cimentadas sobre vídeos descontextualizados componen el plan de la izquierda contra la Policía. Con independencia de que la investigación abierta por el Ministerio de Interior determine si el comportamiento de los agentes que aparecen en la grabación fue o no excesiva, lo cierto es que el supuesto racismo que Más Madrid y Podemos imputan a la Policía Nacional es una acusación que no se sustenta en datos, sino en prejuicios. Antes del incidente, una cajera de un supermercado sufrió las iras de los arrestados -con antecedentes por robo con violencia-, que también la acusaron de racismo por la sencilla razón de que la tarjeta con la que pretendían pagar daba error al introducir el número pin. Por supuesto, en el relato de la izquierda eso no cuenta.

Insistimos: Interior determinará si hubo exceso policial, pero de lo que no cabe duda y es un hecho constatable es que el barrio de Lavapiés se ha convertido en un foco de tensión, violencia y delincuencia a cuenta del comportamiento de grupos de personas que se enfrentan a la Policía a diario. Y si entre esas personas hay gente de color lo que no cabe afirmar bajo ningún concepto es que la respuesta de los agentes tenga que ver con sentimientos racistas. Eso es una infamia. Lo que hace la Policía es tratar de garantizar el orden público y actuar contra quienes pretenden violentar la convivencia. Sean negros o blancos.