La izquierda reclama que la Policía no actúe contra los ilegales para que no se estresen

Hay que ver lo considerada que es la izquierda con algunos y lo brava que se pone contra los que no les bailan el agua. Los Comunes, miembro de la coalición de Sumar que lidera de aquella manera Yolanda Díaz, pretende que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña de Salvador Illa evite los controles de extranjería durante los desahucios de inmigrantes para no «agravar» la situación de los ilegales. Y es que creen que este tipo de actuaciones policiales «generan un fuerte impacto psicológico» en los extranjeros.

En la práctica, implicaría la exclusión de la Policía Nacional de este tipo de acciones, ya que goza de la competencia en inmigración. Se justifican con el argumento de que «enfrentarse a un desahucio o desalojo de la vivienda genera un fuerte impacto psicológico, de salud y en el proyecto vital de las personas que se enfrentan a éste». Y, en consecuencia, «incorporar controles de extranjería a los operativos policiales para efectuar desalojos o desahucios agrava la situación de vulnerabilidad de las personas que lo enfrentan». De modo que su solución es «que las administraciones públicas no incorporen la realización de controles de extranjería en los operativos policiales de desahucio o desalojo».

Si atendemos a los argumentos de esta izquierda populista cabría sostener que, dado que las actuaciones policiales encaminadas a detectar quienes están en situación de ilegalidad provocan angustia en las personas, lo mejor sería prescindir de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no vaya a ser que los delincuentes o ilegales se estresen. La propuesta es de una imbecilidad cósmica, por lo que, por esa misma razón, es muy posible que salga adelante.

Por cierto, a cualquiera con un mínimo de sentido de común la estupidez argumental de la propuesta de la formación de Sumar le provocaría, de inmediato, un impacto psicológico altamente nocivo para la salud. Y, sin embargo, tenemos que aguantarnos.