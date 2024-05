Inda: «¿Te gustaría, Puente, que dijéramos sin pruebas que vas drogado cuando vomitas tus salvajadas»

El director de OKDIARIO Eduardo Inda analiza que «Óscar Puente es a Pedro Sánchez lo que Luca Brasi era a Vito Corleone, al padrino, su gran matón personal, el rompehuesos, naturalmente, en el caso de Óscar Puente, de momento, metafóricamente».

Inda señala que «y así como Luca Brasi daba miedo al miedo, no hacía falta más que mirarle a la cara. Óscar Puente es un tipo que provoca pánico. Yo, desde luego, no me gustaría toparme con él en un callejón oscuro porque que tiene cara de malo-malísimo y, además de todo eso, es un auténtico armario empotrado. Pero que nadie se engañe. Óscar Puente, lo mismo que ocurría con Luca Brasi, no va por libre».

En este sentido, recuerda que «actúa siempre de manera coordinada y por orden e instrucción del padrino. Y ese padrino, naturalmente, es Pedro Sánchez. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido con las injurias vertidas por este matoncete sobre Javier Milei, el presidente de todos los argentinos, el presidente que salió elegido con el 55% de los votos, que, por cierto, son casi 30 puntos más de los que obtuvo Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales».

«Querido Óscar Puente, te has vuelto a pasar 70 pueblos. Sé que lo haces conscientemente, pero no es menos cierto que te vas a librar de una condena segura porque Javier Milei es argentino y no creo que se pase por aquí para meterte una querella, que sería lo que tocaría», analiza Inda.

«Y yo te hago una pregunta. Tú siempre vas hiperventilado, cada vez que hablas o cada vez que escribes. ¿Te gustaría que dijéramos sin pruebas que cada vez que sueltas o vomitas barbaridades, lo haces porque llevas sustancias psicotrópicas, drogas, dentro del cuerpo? Es sólo una pregunta. Espero que me respondas», zanja Inda.