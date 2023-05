Inda: «Sánchez, ¿no nos enseñas las facturas del Falcon privado porque hay cohechazo?»

Tras desvelar el escándalo de los viajes en jet privado de Pedro Sánchez, OKDIARIO ha solicitado al PSOE las facturas que ha pagado a la empresa Gestair y dar cuenta así a los españoles de cómo el presidente del Gobierno gasta el dinero de sus impuestos en onerosos y contaminantes medios de transporte mientras a los ciudadanos de a pie se les adoctrina desde su partido en combatir el cambio climático. La sorpresa ha sido la respuesta chulesca y prepotente del dircom de Ferraz, Ion Antolín, acusando a este medio de intentar «ser el sostén de un PP a la deriva» por el hecho de destapar un caso que bordearía los tipos penales de la malversación, el cohecho y la prevaricación.

«Dios los cría y ellos se juntan. Pedro Sánchez no podía tener un jefe de comunicación en el Partido Socialista que no fuera como él. Un chulo. Un chulo es la persona con la que nos hemos topado después de que le hayamos preguntado y le hayamos pedido las facturas del Falcon privado que está utilizando el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, después de que le pillásemos empleando el Falcon público que pagamos con nuestros impuestos, el de la Fuerza Aérea que usa para actos de partido», explica el director de OKDIARIO.

«Nosotros nos hemos dirigido a esta persona para que nos dé las facturas, el soporte documental que indique que Gestair le ha cobrado ese Falcon privado y la verdad es que nos ha respondido con prepotencia y ha dicho que estamos en una campaña mediática para sostener a un Partido Popular y a un Alberto Núñez Feijóo a la deriva. En fin, que no te enteras, ¿no? Los medios de comunicación y nosotros hemos dado más de un palo al Partido Popular. Entre otras cosas, sacamos la Kitchen, no sé si te suena. Los medios de comunicación nos dedicamos a escudriñar y a escrutar a los dirigentes públicos y a ver el uso que hacen de nuestros impuestos y para ver cómo gestionan nuestra sociedad y si se corrompen o no», recuerda Inda.

«Y la verdad es que una cosa está clara: cuando algo tienes que ocultar es que hay tomate, cuando no enseñas las facturas, es que debe haber algo muy raro. Y en la vida, querido dircom del Partido Socialista, querido chuleta, las cosas son lo que parecen y me temo que, si no enseñan las facturas, es porque, o bien no existen, o porque las estáis maqueando apresuradamente. En fin, todo esto ya empieza a oler a cohecho y la verdad es que menos chulerías, porque me temo que el próximo 28 os van a meter un tan tantarantán que os van a dejar tiesos. Yo creo que a la deriva estáis vosotros y, por eso, tú estás tan chulo. O a lo mejor es que viniste así de fábrica», concluye Inda.