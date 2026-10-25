Eduardo Inda despide a través de este vídeo al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, un Francisco Martín que abandona su cargo tras haberse quedado fuera de las listas del PSOE a las elecciones del 29-N, señalado por su inacción ante la okupación de la plaza de Sol en Madrid y con su imagen manchada para siempre por su elogio filoetarra a Bildu. «Uno de los personajes más miserables de la política española, y fíjense que el nivel está altito», le describe el director de OKDIARIO. Inda no olvida que «este es el sujeto, el indeseable, que dijo hace un tiempo que Bildu ha hecho más por la democracia que todos los patrioteros de pulsera juntos, es decir, que ETA ha hecho más por la democracia que quienes llevan una bandera de España en una pulsera, en la solapa o donde nos dé la realísima gana». Ahora, señala Inda, «este sujeto se ha ido porque Pedro Sánchez no le ha metido en las listas del 29-N. Ha sido una pataleta de niño pequeño que deja en mal lugar en el peor momento posible al presidente del Gobierno y al Partido Socialista». La conclusión del periodista: «Desde este momento el mundo es un lugar mejor, personajes como Francisco Martín sobran y el único lugar en el que tienen que estar es en el infierno, o en las listas de Bildu, con los etarras, con sus amigos».