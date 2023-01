El director de OKDIARIO Eduardo Inda ha hecho una reflexión sobre la polémica desatada por la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, tras la primicia de este periódico mostrando cómo la podemita se reía a carcajadas al hablar de la excarcelación de agresores sexuales por la ley del sólo sí es sí.

«Tenemos instalado en la portada de OKDIARIO desde hace varias semanas, el marcador que jamás hubiéramos querido instalar, son ya 165 los violadores, abusadores o pederastas que o bien han visto reducida notablemente su condena, o directamente han sido excarcelados gracias a esa barbaridad que es la ley del sólo sí es sí de Irene Montero», recuerda.

El director de OKDIARIO se ha preguntado: «¿Quién es Ángela Rodríguez, alias Pam? Pues Pam es la secretaria de Estado de Igualdad, la viceministra, la lugarteniente de Irene Montero». En este sentido, Inda ha sido contundente ante este tipo de comportamientos: «Ésta ha hecho un vídeo en el cual no sólo dice que da igual la pena que le caiga a un depredador sexual -yo siempre digo que cuantos más años le metan, mejor-, sino que además hace mofa y se ríe a carcajadas, rodeada de su séquito».

El director de OKDIARIO ha querido ir más allá en su análisis: «Lo más grave de todo no es eso, gravísimo: lo más grave de todo es que 48 horas después de la primicia de OKDIARIO, esta sujeta, este ser diabólico siga en el cargo». Inda pone el foco sobre la persona que permite esta situación: «Lo más grave de todo es que el presidente del Gobierno no haya forzado su salida del Ministerio de Igualdad». «Yo me pregunto si no es tan malnacido o ser diabólico quien lo consiente, es decir, Pedro Sánchez».