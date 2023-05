Inda: «Por el bien de España y el PSOE, Sánchez vete ya»

Se veía venir el bofetón que se ha pegado el Partido Socialista de Pedro Sánchez en las elecciones municipales y autonómicas. Se veía venir en todas las encuestas habidas y por haber, menos en una: la del CIS de José Félix Tezanos. «Espero, confío y deseo que por salud democrática hoy lo pongan de patitas en la calle. Y si no, pues habrá que pensar en ir disolviendo el CIS, porque con el dinero de nuestros impuestos no se puede manipular de manera tan vil. El dinero de nuestros impuestos no está para hacer encuestas a la carta y de manera tan sinvergüenza», afirma Eduardo Inda.

«Y más allá de todo eso, lo que ha ocurrido es, en fin, una auténtica derrota, un fiasco en toda regla de Pedro Sánchez, Feijóo le ha metido ni más ni menos que 700.000 votos de distancia, que si lo trasladásemos a unas elecciones nacionales, pues sería una diferencia de 50 escaños como mínimo en el resultado final. Esto es lo que pasa, querido Sánchez, cuando pactas con ETA, cuando pactas con los golpistas catalanes, cuando les das el indulto, cuando derogas la sedición, cuando reformas la malversación para beneficiarles y cuando vas de la manita de gente tan repugnante como ese partido liderado por ese delincuente que es Pablo Iglesias», explica el director de OKDIARIO.

«Esto es lo que pasa, Pedro Sánchez, cuando rebajas la pena o pones en libertad a 1.079 violadores, abusadores y pederastas como mínimo. Esto es lo que pasa cuando compras votos. Esto es lo que pasa cuando intercambias votos con toxicómanos a cambio de droga. Esto es lo que pasa cuando compañeros tuyos de partido secuestran a correligionarias incómodas y vosotros no los echáis. Esto es lo que pasa cuando una formación política hay tanto putero. Esto es lo que pasa cuando en una formación política hay tanto coquero, esto es lo que pasa cuando la moral te la pasas por el arco del triunfo. Yo, querido Pedro Sánchez, lo que te recomiendo es que te vayas ya, por el bien del Partido Socialista que se tiene que refundar y sobre todo y por encima de todo, por el bien de España; vete a la OTAN o donde quieran. Bueno, a la OTAN no porque te liarías con Putin. Capaz eres», concluye.