Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS) y Sociedad Civil Balear (SCB)

han presentado estos días ante el juzgado un recurso contra la Administración autonómica para que, en base a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificada recientemente por el Tribunal Supremo, cumpla con el mínimo del 25% de las clases en español y que, al menos una asignatura troncal (o análoga) no lingüística, se imparta en la lengua oficial del Estado y común de todos los españoles.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificada por el Tribunal Supremo se basaba en otras previas del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en el mismo sentido. Se trata de un porcentaje pírrico para quienes venimos defendiendo desde hace décadas la libre elección de lengua en las aulas pero, dada la hegemonía política y la

consabida capacidad de chantaje del separatismo en España, habrá que

colegir que menos da una piedra.

Desde PLIS se ha advertido al consejero Martí March que cumpla con las

disposiciones del alto tribunal e incorpore en la nueva ley educativa balear en ciernes este 25% de las horas lectivas en español (y una materia troncal en esta lengua) a menos que quiera poner en riesgo a los directores de los centros y a los miembros de los consejos escolares sobre los cuales recae la

responsabilidad de redactar los proyectos lingüísticos de centro (PLC) y

aprobarlos, respectivamente.

De persistir en la exclusión del español como lengua vehicular, los directores y los miembros de los consejos escolares podrían enfrentarse a querellas penales por incumplir la ley a sabiendas, o sea, por prevaricación.

Tras un estudio realizado por Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS)

hace año y medio en el que se analizaron los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) de más de 250 centros de educación infantil y primaria de Baleares, llegamos a las siguientes conclusiones que paso a enumerar literalmente:

1.-Casi el 35% de los centros de educación infantil y primaria no tienen aún

publicados, a fecha de 14 de mayo de 2020, sus proyectos lingüísticos,

infringiendo la ley.

2.-La inmensa mayoría de los proyectos lingüísticos ignoran la normativa

estatal y autonómica que obliga a que: a) el castellano sea considerado

expresamente lengua vehicular para asignaturas no lingüísticas; b) que

el castellano esté presente, como lengua vehicular para materias no

lingüísticas, en al menos el 25% de las horas lectivas de un centro

escolar; y c) que los padres tienen el derecho de libre elección de lengua

de primera enseñanza.

3.-En todos los proyectos lingüísticos analizados, menos uno, se considera

explícitamente al catalán como lengua vehicular, es decir, como lengua de enseñanza y aprendizaje en las materias o áreas no lingüísticas. En

cambio, el 93% de los centros públicos y el 76% de los concertados

eluden mencionar el castellano como lengua vehicular.

4.-En concreto, en la mayoría de centros de educación infantil –un 93%– el

castellano es una lengua marginal y residual teniendo más presencia el

inglés como lengua vehicular de áreas no lingüísticas. El castellano ni

siquiera puede considerarse como segunda lengua y se le trata peor que

a la lengua inglesa. La obligación de que el castellano sea lengua

vehicular en áreas o materias no lingüísticas, como establece la

disposición trigésima octava de la LOE, y en un porcentaje mínimo del

25% en materias o áreas no lingüísticas, tal y como prescribe la doctrina

del Tribunal Supremo, apenas se cumple, un 7%, en los centros de

Educación Infantil y un 20% en los de Educación Primaria.

5.-En el 80% centros de educación primaria, el castellano no es lengua

vehicular del 25% de horas lectivas, incumpliéndose, aunque no de

forma tan clamorosa como en infantil, la ley.

6.-En los proyectos en que se explica la lengua en que se han de iniciar a

los alumnos en la lectoescritura, hay casi unanimidad en que sea

únicamente en catalán en la etapa infantil y en primero de primaria,

iniciándose la escritura en castellano en segundo de primaria.

7.-Sólo el 27% de los proyectos lingüísticos recogen la libertad de elección

de lengua de primera enseñanza tal como obliga la Ley de

Normalización Lingüística y la orden 13/9/2004 reguladora de la libre

elección de lengua en primera enseñanza, aunque lo cierto es que lo

hacen a modo de mera referencia retórica sin ningún efecto en la

práctica. Se entiende por primera enseñanza la educación infantil y los

dos primeros cursos de educación primaria.

8.-A pesar de que en todos los proyectos educativos de los centros de

Baleares se contempla la necesidad de prestar especial atención

educativa a los alumnos con necesidades específicas o especiales y se

prevén diversos instrumentos, como adaptaciones, profesores de apoyo

o atención personalizada, en el 91% de los proyectos lingüísticos ni

siquiera se dedica una sola línea a considerar cuál debe ser la lengua

vehicular idónea para el aprendizaje de materias no lingüísticas,

dándose por hecho que siempre debe ser el catalán.

9.-Un tercio de los centros no contempla en sus proyectos lingüísticos un

plan medianamente serio de atención a alumnos de reciente

incorporación, procedentes de otras partes de España o de países

extranjeros. Entre quienes sí lo contemplan, ninguno se plantea qué

lengua, castellano o catalán, es conveniente utilizar para estos alumnos

en las materias no lingüísticas, como Ciencias Naturales, Ciencias

Sociales o Matemáticas. Se da por sentado que todos los alumnos

recién incorporados, sepan poco o nada de catalán, deben estudiar las

áreas no lingüísticas en catalán, desoyendo los dictámenes de la UNESCO y las recomendaciones de los pedagogos, que recomiendan el

uso de la lengua materna para el aprendizaje.

10.-La mitad de los centros educativos no hace ningún análisis solvente del

entorno sociolingüístico en el que están inmersos pese a que la

normativa autonómica estipula muy claramente que se tendrá en cuenta

el entorno sociolingüístico –una información crucial– para determinar los

usos de ambas lenguas cooficiales. Es más, incluso aquellos centros

que sí hacen un análisis somero de este entorno no se adecúan a él

optando casi siempre por la inmersión en catalán. Si el centro educativo

se sitúa en un entorno castellanohablante se justifica la inmersión en

catalán con el argumento de la compensación, es decir, que al tener el

castellano mayor presencia social fuera de la escuela, es necesario

discriminar positivamente al catalán y darle preponderancia total en la

escuela. En cambio, si el centro está situado en un entorno

catalanohablante, se recurre a otro argumento: no es necesario utilizar el

castellano en la escuela porque “se aprende solo” –en la calle y en los

medios de comunicación– al margen de su presencia efectiva en la

escuela. Al final se utilizan argumentos dudosamente sociolingüísticos,

incluso contradictorios entre sí, para justificar la escasa presencia del

castellano en la inmensa mayoría de centros.

11.-En la práctica totalidad de los proyectos lingüísticos de centros públicos,

el único idioma reconocido como lengua de comunicación interna y de la

Administración es el catalán. Apenas el 3% reconoce el bilingüismo en la

comunicación interna.

12.-Solo el 20% de los centros públicos contempla que en la comunicación

con las familias se puedan utilizar catalán y castellano, mientras que el

80% restante reconoce solo el catalán. De este 80% algunos proyectos

precisan que, en caso de reuniones con los padres, si alguien solicita

atención en castellano se le atenderá al final de la reunión, haciéndosele

un resumen. Esta situación supone, además de no atender debidamente

la solicitud de un administrado de ser atendido también en castellano,

una discriminación difícil de aceptar, ya que supone señalar y

estigmatizar a los padres que piden que se les hable también en

castellano. Muy pocos centros, siendo irrelevantes estadísticamente,

precisan que, en caso de comunicaciones escritas, los padres puedan

solicitar que se les envíe al menos la versión en castellano.

13.-También en las actividades extraescolares y complementarias el

castellano es residual. Solo el 10% de los centros acepta que las

actividades extraescolares y complementarias se puedan hacer

en catalán o en castellano.

En suma, en Baleares impera una inmersión lingüística de hecho sin que la

casta política local se haya atrevido nunca a blindar la inmersión en sede

parlamentaria. La ley March podría ser la primera en hacerlo contraviniendo el ordenamiento jurídico español, con lo que caería en abierta insubordinación contra nuestro Estado de Derecho, con las consecuencias políticas, administrativas y penales que se derivarían de tamaña osadía. Fiat Iustitia pereat mundus.