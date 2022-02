Dos ministras demagogas, con el pretexto de que la recuperación económica no prospera y como no saben nada de economía, aplican la lógica barata de aumentar el gasto (que sale muy cara) y le exigen a Sánchez una subida de impuestos de 30.000 millones, la mayor de la historia. Ione Belarra e Irene Montero, agitadoras conocidas por decir sandeces, se sacan de la manga tres nuevos impuestos contra los ricos -y los pobres, que también asistirán al robo- “para acabar con los paraísos fiscales de las CCAA en que gobierna el PP”. Pero sus intenciones son distintas. Necesitan recaudar miles de millones para “untar” a sus socios de legislatura, ERC y Bildu, que andan cabreados por la reforma laboral y con esta reforma fiscal volverían a sonreír. El futuro de Unidas Podemos, en caída libre, depende de que este par de inútiles logre convertir en millonarios a sus secuaces.

Si las rojas buscan recaudar más, no es para equilibrar las cuentas deficitarias del Estado, es para ponerse moradas y poder invertir en la compra de traidores a la nación. El tramposo Sánchez se rodea de tramposos. Valgan unos ejemplos. El lobby del marido de Calviño, vicepresidenta primera, reparte los fondos europeos como si fueran maná. La de Hacienda, Mª Jesús Montero, recorta las pensiones a 370.000 jubilados pues hay que contener el gasto. Y Sánchez plagia los abusos bolivarianos, haciendo campaña en las elecciones a las Cortes de Castilla y León desde el Consejo de ministros. Pablo Iglesias, aquel ridículo vicepresidente, ahora se muestra crítico con los diputados de UPN, cuando en 2016 defendía a los diputados del PSOE que se saltaban la disciplina de voto. La hipocresía reina en la rota (y zafia) coalición, cuyos integrantes desparraman sin parar.

Según afirma The Economist: “España pasa de democracia “plena”, a defectuosa”. Sin embargo, el CIS del indecente Tezanos y otros medios subvencionados por el Gobierno para intoxicar a la gente, hablan “de la amenaza antidemocrática de la ultra derecha”, cuando la única amenaza es la que fabrica, a diario, el sanchismo. ¿En qué se basa la Biblia progresista británica al asegurar que la democracia española de 2022 es defectuosa? Anoten varias razones: 1.- La falta de respeto al estado de derecho. 2.- Usar la pandemia para restringir libertades fundamentales. 3.- Presionar a la Justicia con intenciones partidistas, espurias. 4.- Corrupción, nacionalismo, bloqueo judicial. 5.- El aumento constante de la fragmentación parlamentaria. Etc., etc., etcétera. Suma y sigue.

En fin, conociendo los mil tejemanejes que se trae Sánchez, razones hay para dar y tomar. Y me atrevo añadir, por si fueran pocas, otras tantas. 1.- La creciente tendencia a convertir España en un régimen totalitario. 2.- Autorizar los homenajes en serie, a esos asesinos y terroristas de ETA. 3.- La falta total de transparencia en los gastos del estado español. 4.- Las relaciones peligrosas, e inconvenientes, que mantiene el Gobierno con todas las dictaduras que se mofan de los derechos humanos. 5.- La política de desprestigio que ha sufrido el Congreso de los diputados y la Casa Real con sus desplantes. Todo ello contribuye a que Europa nos considere una democracia de segunda y defectuosa.