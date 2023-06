Los gráficos de un manipulador compulsivo

Que Pedro Sánchez es un truhan que ha hecho de la mentira su seña de identidad política es una evidencia empírica, pero tampoco se queda atrás en su obsesión por manipular la realidad mostrando gráficos que son el perfecto reflejo de su impúdica forma de concebir la política. Lo que ha hecho le retrata: el gráfico de la hucha de las pensiones que ha exhibido para tratar de demostrar que su Gobierno ha llenado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es la más burda y grotesca perversión estadística que se recuerda.

«De vaciar la hucha de las pensiones…. a recuperarla y ampliarla», reza el gráfico con el que el jefe del Ejecutivo pretende vender la falsa idea de que el fondo de reserva ha crecido bajo su mandato, cuando el propio gráfico revela que con su mandato ha tocado suelo. Y lo que ya es surrealista es que el gráfico se arroga el mérito de que la hucha de las pensiones alcance los 45.000 millones de euros en el año 2030, tratando de trasladar la falsa idea de que esa cantidad es, en sí misma, incuestionable. Es posible que el gráfico lo hayan tuneado en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, pero alguien en Moncloa debería haberle advertido al presidente que la leyenda «De vaciar la hucha de las pensiones (se refiere, obviamente al PP, a recuperarla y ampliarla» era una grotesca forma de manipular los datos que tendría como consecuencia una cascada de burlas y mofas en las redes sociales.

Si el ministro Escrivá pretendía apuntarse un tanto ante Sánchez no le ha hecho ningún favor y si tuviera un poco de vergüenza a estas horas rodarían cabezas en su departamento, porque no se puede ser más inepto. Presentar un gráfico en el que queda claro que el fondo de pensiones alcanza su mínimo con el Gobierno de Sánchez y hablar de «recuperación y ampliación» es para partirse la risa, aunque la manipulación no tenga ninguna gracia.