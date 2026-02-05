Un gigantesco plan de nacionalización de extranjeros para una masiva compra de votos

Más allá de la masiva regularización de inmigrantes -no son medio millón, sino mucho más, porque va a producirse un efecto llamada difícil de contabilizar-, lo cierto es que Pedro Sánchez ha decidido permitir que los extranjeros se conviertan en su motor electoral. La Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu, es la gran baza del Gobierno para compensar su creciente perdida de apoyos. Se estima que el número total de solicitudes de nacionalidad alcance los 2,3 millones, personas todas ellas que podrán votar. Un millón de expedientes ya están iniciados, de los cuales, medio millón se ha resuelto con la concesión de la nacionalidad, lo que significa que a todos los efectos tendrán derecho al sufragio en las elecciones generales.

Además, 1,3 millones de personas han solicitado la cita para presentar la documentación, pero el colapso burocrático les ha impedido iniciar los trámites. Estamos hablando de millones de ciudadanos que adquirirán la nacionalidad española y se convertirán en la gran esperanza del PSOE de invertir la continuada caída en votos que viene registrando el partido del Gobierno.

Esta ley reconoce el derecho a reclamar la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles y que, al sufrir exilio «por razones políticas, ideológicas, creencia u orientación e identidad sexual», hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, incluyendo también a los nacidos en el exterior de madres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución y los hijos mayores de edad de aquellos a quienes se reconoció la nacionalidad de origen por la ley de 2007.

Un coladero de dimensiones gigantescas para hacer efectivo el plan de relevo del PSOE: dado que cada vez nos votan menos los de dentro, hagamos que nos voten los de fuera. Este mecanismo de nacionalizaciones se suma a la polémica regularización masiva anunciada por el Gobierno para quienes lleven cinco meses viviendo en España antes del 31 de diciembre de 2025. Además, se permitirá la reagrupación familiar, lo que incrementa el número de extranjeros que se verán beneficiados. No hay que ser muy sagaz para llamar a todo esto pucherazo. En eso están.