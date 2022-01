Garzón tiene razón en cada una de sus afirmaciones; cuando nos dice que tomemos menos azúcar y que no demos chuches a los niños, tiene razón, cuando nos prevenía contra el consumismo navideño, la tiene una vez más; yo nunca como carne, ni la compro, y me dan mucha pena todos esos animalitos en las granjas, igual que los toros, pero eso a ustedes les dará igual como es lógico.

El problema no es ése. El problema es que tenemos un ministro de “mala calidad”, de mucha peor calidad que la carne de las macrogranjas de las que habla, porque un ministro de consumo no debe, no puede, bajo ningún concepto hablar mal del consumo y mucho menos fuera de España.

Que por qué lo hace, porque es inmaduro, porque tiene un idealismo mal entendido (¿conocen el Instagram de su mujer?), porque es vanidoso, romántico (y por ello comunista) y sobre todo porque no entiende lo que es representar a España.

Las deudas de Pedro Sánchez han hecho que en España no haya una democracia, aquí no manda la mayoría, la mayoría de los españoles comen y disfrutan la carne de granjas convencionales… La mayoría de los españoles no son ecologistas ni progres… ni tienen dinero ni ego para serlo.

España está gobernada por un grupito de minorías extremistas, cortoplacistas y poco elevadas moral y políticamente, representadas por novatos que venden nuestra imagen por un minuto de gloria.