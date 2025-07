Mamdani: un comunista en la Gran Manzana

No me entiendan mal, yo he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid y soy tan urbanita como el que más. Pero es hora de reconocer que debe de haber algo en el agua de las grandes ciudades de Occidente que les lleva a elegir alcaldes a contrapelo del resto del país y, en no pocas ocasiones, de un utopismo infantil, disparatado y ruinoso.

Ahí tenemos a Anne Hidalgo, la incombustible alcaldesa de París, de un Partido Socialista reducido a cenizas en el resto de Francia. O al pakistaní que los británicos han puesto al frente de su capital. En Roma gobiernan los comunistas reconvertidos del Partito Democratico y antes lo hizo Virginia Raggi, de ese partido-protesta con nombre de cerveza, el Movimiento 5 Estrellas.

Las grandes ciudades parecen vivir a su aire, en un entorno tan artificial que es fácil creer que la leche procede del tetrabrick y no de la vaca. Por eso son los últimos reductos de la izquierda más descacharrante.

Pero donde podría llegar a su culmen esta tendencia desconcertante es en la Ciudad Que Nunca Duerme y que todo el planeta asocia al capitalismo más dinámico: Nueva York. Porque la Gran Manzana está casi fatalmente abocada a tener por alcalde a Zohran Mamdani, un comunista de manual de 33 años.

El joven demócrata indio nacido en Uganda, que solo lleva en Estados Unidos diez años, se ha impuesto en las primarias demócratas al ex gobernador del estado y favorito, Andrew Cuomo. Y siendo Nueva York uno de los más sólidos feudos demócratas, las probabilidades de que se alce con la alcaldía son casi del cien por ciento.

La derecha simplista y simplona pretende que con Mamdani, nominalmente musulmán, va a llegar la sharia a Nueva York. No es probable. Por muchas de las causas que defiende, Mamdani parece ser musulmán en el mismo sentido en que el ultraabortista Biden era católico, es decir, no mucho.

No, el peligro de Mamdani -muy real- va por otro lado, más familiar: la izquierda descerebrada. Porque Mamdani aboga por cosas como abrir supermercados públicos en los que nunca suban los precios y congelar los alquileres, esas cosas que siempre han funcionado tan bien en todas partes donde se han probado.

¿Cómo puede una ciudad como Nueva York elegir a este Che Guevara indio? Bueno, quizá tenga algo que ver el hecho de que el 40% de los habitantes de la Gran Manzana han nacido en otro país.

Las opiniones de Mamdani son las propias de una asamblea universitaria. En su día demandó que se dejara de financiar a la policía (¡imaginen el resultado en Nueva York) y expresó su apoyo al movimiento BDS de boicot a Israel, defendiendo durante la campaña las demandas de los manifestantes propalestinos de «globalizar la intifada».

Como alcalde , Mamdani quiere que los autobuses urbanos sean gratuitos, congelar los alquileres, ofrecer guarderías gratuitas, establecer supermercados municipales de bajo coste, expandir masivamente la «vivienda asequible», tomar medidas enérgicas contra los «malos caseros» y aumentar los impuestos a los ricos. La receta habitual. Es como ver al más enloquecido podemita al frente de la ciudad más vibrante de América.

Trump ya ha salido al quite diciendo desde su red social que no va a dejar que Mamdani destruya «su» Nueva York. Bueno, también dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas.