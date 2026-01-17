Feijóo: La única alternativa real

Si yo estuviera en el pellejo de Alberto Núñez Feijóo, prestaría especial interés al censo y la transformación experimentada en los últimos años. Sánchez ha nacionalizado a medio millón, quizá sea una cifra corta, a los que atiende con paguitas de todo orden y condición.

Pero también hay otros aspectos llamativos respecto al censo. Por ejemplo, Buenos Aires, la enorme megacapital argentina, tendrá casi dos millones y medio de votos que pueden ser decisivos en unas elecciones generales españolas. Se le ve muy decidido e interesado a Pedro Sánchez por llegar hasta 2027. Raro, raro, raro. Y sus edecanes suelen dejar caer ante el calor de las encuestas: «Bueno, sí, bueno, ya veremos, porque las encuestas son una cosa y las urnas otra cosa diferente…».

No hará falta recordar que el fantasma del voto oscuro no es algo nuevo. El algoritmo, el voto por correo… En fin, sospechas.

Lo que tenemos más tangible y fáctico es lo que dice el sentido común y la pituitaria política. A tenor del sentir ciudadano de muy diferentes formas expresado, la única posibilidad de relevar a Sánchez del poder pasa necesariamente por las posibilidades del jefe del Partido Popular. El resto son meros brindis al sol.

Santiago Abascal le ha dicho a este periódico que no busca ser vicepresidente de Núñez Feijóo. Bueno, cada uno es soberano para escribir su presente y su futuro. Nadie puede cuestionar con un mínimo de objetividad que VOX no esté en un momento dulce para sus intereses electorales. Y que se necesita su ayuda para conformar gobiernos autonómicos y locales. Algo que posiblemente también ocurrirá si el bloque de la derecha se impone en las próximas legislativas. Pero un mínimo sentido democrático hace pensar que el liderazgo debe corresponder y corresponde al que tiene mayor número de sufragios. Elemental, querido Abascal.