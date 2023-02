Feijóo sigue creciendo ante la impotencia del sanchismo

El PP sigue distanciándose del PSOE y sube en un mes dos escaños hasta situarse en 136 diputados, 42 por encima de los socialistas, por lo que con los 49 de Vox, que baja uno, desbancaría con holgura a Pedro Sánchez de La Moncloa al lograr 185 asientos. No hay grandes diferencias sobre los resultados del anterior sondeo, apenas pequeñas variaciones en un escenario en el que, por bloques, la derecha gana posiciones frente a la izquierda.

Los populares de Alberto Núñez Feijóo siguen creciendo y el PSOE se mantiene invariable en el 25% de los votos, casi a 7 puntos del PP que sube tres décimas a costa, básicamente, de la ligera caída de Vox. Por su parte, Podemos se deja tres décimas, pero mantiene los 25 diputados del anterior sondeo. En esencia, el panorama no varía, algo que ya viene sucediendo desde hace meses y que revela que los distintos acontecimientos políticos no alteran el sentido del voto o lo hacen en muy pequeña medida. En estas circunstancias, la estabilidad beneficia claramente al PP, que avanza lentamente. No ha habido, en ningún caso, síntoma de recuperación del socialismo, plano y sin capacidad de remontar. A estas alturas de la legislatura es como si el electorado tuviera definido en gran medida su voto.

La situación beneficia claramente a los populares, que han fagocitado a Ciudadanos, arañan votos de Vox y atraen a un porcentaje relevante de votantes socialistas moderados. La izquierda muestra una parálisis sintomática, porque la suma de escaños de socialistas y podemitas no pasa de 119, a 17 diputados del PP. Lo que parece evidente es que la factoría de propaganda de La Moncloa no acierta con la tecla y de que Pedro Sánchez es incapaz de invertir el curso de las encuestas. Al presidente se le agota el tiempo y todos sus intentos por remontar parecen condenados al fracaso cuando quedan tres meses para las autonómicas y municipales de mayo, una cita electoral que puede ser la tumba del sanchismo.