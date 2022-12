Que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comunista confesa, presente el próximo 14 de septiembre el libro del Papa Francisco Os ruego en nombre de Dios, sería un perfecto contradiós, pero como el Sumo Pontífice siente una especial veneración por la izquierda y la izquierda ha descubierto en el Santo Padre un referente, resulta que la comunión entre el uno y la otra se ha traducido en que la ministra comunista y el sucesor de Pedro comparten mucho más de lo que, en principio, cabría esperar. Dios nos coja confesados.

Hace justo un año, Díaz ya sorprendió a todos al viajar a Roma para mantener un encuentro privado con el Papa, a quien regaló una estola hecha de plástico reciclado y una edición especial de Folhas novas, un libro de poesía de la escritora gallega Rosalía de Castro. Si todo esto se tradujera en que la izquierda ha descubierto la luz y emprendido la senda de la revelación divina, sólo cabría felicitarse, pero todo apunta a que la fascinación del Papa por los postulados socialcomunistas es mayor que la conversión al catolicismo de la ministra. A este paso, Francisco bendice el proyecto ‘Sumar’ de Yolanda Díaz. Y si no, al tiempo.

La presentación del libro tendrá lugar en la madrileña iglesia de San Antón, sede de Mensajeros de la Paz, la ONG del Padre Ángel, y está organizada por Religión Digital. A estas alturas, los afectos del Papa ya no sorprenden a nadie, ni siquiera a los católicos. Hay cosas que desde la fe no se alcanzan a comprender, de modo que sólo cabe encomendarse al Altísimo y dejar que la Divina Providencia intervenga. En apariencia, da la sensación de que Dios los cría y el comunismo los junta, pero igual estamos ante todo lo contrario y cualquier día de estos la ministra se cae del caballo y ve la luz. No perdamos la esperanza.