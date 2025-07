Los estatutos del Partido Popular obligan a todos sus cargos públicos u orgánicos a presentar una Declaración de idoneidad que incluye su curriculum vitae, así como su compromiso con el código ético y deontológico del partido y «una declaración responsable en la que manifiesten cumplir la honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia para la que hayan sido elegidos». La jovencísima diputada Noelia Núñez, recientemente ascendida a vicesecretaria del Partido Popular, decía estar en posesión del doble grado en derecho y ciencias jurídicas de las administraciones públicas y así lo hizo constar en su ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados. El ministro Óscar Puente, que no tiene tiempo para ocuparse de las continuas averías de los trenes que dependen de su ministerio porque se dedica exclusivamente a insultar desde sus redes sociales, descubrió que la información facilitada por Noelia Núñez era incorrecta, lo desveló e inmediatamente ella ha dimitido de todos sus cargos. Dimitir por mentir.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aceptado su dimisión al mismo tiempo que ha aprovechado para confrontar su nivel ético con el de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, de quienes dice que consienten «conductas francamente más graves, e incluso delictivas». En OKDIARIO se publica hoy una lista de 20 socialistas que mintieron en su currículum y no han dimitido como Noelia Núñez. Entre ellos destacan el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien afirma en su ficha del Congreso que «estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco», cuando lo único que hizo fue matricularse; así como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valencia Pilar Bernabé, quien decía en la web del PSOE ser «licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual» y cuando la pillaron lo corrigió, poniendo «inició sus estudios» sin dar ninguna explicación.

El mismo Óscar Puente tan exigente con la joven Noelia Núñez presume todavía hoy en el currículum que tiene publicado en la web de Moncloa, de un supuesto máster que sólo es un cursillo de unas horas en una fundación del PSOE que supuestamente realizó el ministro incluso antes de terminar sus estudios de derecho. La lista de currículums inflados por los socialistas sin consecuencias es larguísima e incluye varios ex ministros e incluso a la presidenta del partido, Cristina Narbona, quien durante 40 años aseguró tener un doctorado que no poseía. El mismo Pedro Sánchez presume de un cargo fake de «jefe» en la ONU en su currículum oficial como líder del PSOE. Hasta la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mintió a la Cámara baja sobre su formación académica entre los años 2016 y 2019, atribuyéndose 3 másters falsos que no eran más que cursillos. Ni en el PSOE ni en el Gobierno dimite nadie por mentir en su currículum.

Los estatutos del Partido Popular obligaban a Noelia Núñez a presentar su dimisión por mentir en su currículum, pero no hay nada en dicho código de funcionamiento interno que obligue a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a aceptar su dimisión sin tener en cuenta todas las circunstancias que, en este caso, le hubieran permitido tomar otras decisiones. Por ejemplo, el líder del PP podría haber dicho que aceptaría la dimisión de su nueva vicesecretaria inmediatamente después de que dimitieran de sus cargos Patxi López y Pilar Bernabé, para así cambiar el foco hacia la doble vara de medir socialista. Otra opción habría sido que Feijóo hubiera aceptado su dimisión como miembro del Comité de Dirección del PP, pero no del resto de sus cargos, poniéndole como condición que finalice sus estudios universitarios en un par de años o tres, como habría hecho un buen padre de familia. La aceptación sin más de la dimisión de todos sus cargos de Noelia Núñez ha supuesto una inmerecida victoria para el PSOE. Mientras los socialistas se parten de risa, se cobran una pieza de caza mayor tan sólo con un par de tuits de un Óscar Puente a quien más valdría sacar la viga de su ojo antes de buscar la paja en el ojo ajeno.