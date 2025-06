Cuando el bulo habita en un palacio

Lo del bulo sobre el capitán Bonilla orquestado desde el propio Gobierno y el partido que le sostiene pasará a los más burdos y repugnantes anales de este inmemorial tiempo español. Entre los más destacados –para inri histórico– se encuentran el individuo Óscar López (¿has aprendido ya algo sobre los algoritmos, que es por lo que te pagamos?; la vicepresidenta María Jesús Montero y la portavoz Pilar Alegría, la misma que se ampara en medios que paga el PSOE.

Un bulo cocinado en los fogones gubernamentales que por llamar la atención ha conseguido el interés de los grandes medios internacionales como The Times, The Telegraph, periódicos franceses, italianos y otros del mundo libre.

Es tan fuerte el bulo, tan estulto, malintencionado y cutre que me cuesta creer que el calumniado capitán Bonilla no haya acudido ya al juzgado de guardia. Manipulando una conversación que iba justamente en dirección contraria han concluido sin despeinarse que el oficial de la Guardia Civil pretendía colocar en el automóvil del presidente del Gobierno una bomba-lapa. ¿Estos son los que hablan de fango y operaciones sucias? ¡Madre del Amor Hermoso! Qué banda tan formidable! ¡Qué organización criminal tan lerda!

Tres ministros caracterizados de ese Gobierno (la vicepresidenta, la portavoz y el inexistente del cambio tecnológico) han preferido sostenella y no enmendalla, y enrocarse ante una evidencia. Tienen la suerte que pronto pareció en escena la gran Leire Díez, la periodista (sic) y su enorme manta de detritus cuyo relato no resiste ni una pasada por el sentido común, no digo ya de la inteligencia.

El eco del gran bulo (no es el único, pero si el más obsceno de cuantos han servido los dirigentes socialistas y gubernamentales) ha traspasado las cuitadas fronteras españolas para instalarse en el corazón mismo de Europa, donde ya tienen cabal idea de las conductas democráticas y éticas de Pedro Sánchez.

«Autogolpe» se ha escrito para la historia en el viejo y reconocido diario británico. La desesperación política cuando alguien se aferra al poder a toda costa concluye en asuntos tan absolutamente intolerables, sin alma y, lo que es más importante, sin el mínimo de inteligencia.