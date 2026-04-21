Cualquiera diría que la Diputación de Badajoz está comprando testigos

OKDIARIO viene informando sobre la maniobra que la Diputación socialista de Badajoz está llevando a cabo para garantizarse el apoyo de los testigos en el juicio que sentará en el banquillo al hermano músico de Pedro Sánchez, que se celebrará a partir del próximo 7 de junio.

Casualmente, varios funcionarios de la Diputación han visto cómo han sido ascendidos a las puertas de la vista, algo que no puede ser casualidad. El último elegido, premiado con un puesto fijo, es José María Sánchez Sánchez, uno de los testigos —qué casualidad— propuestos por Luis Carrero, el asesor del hermano de Sánchez. Dicho empleado estaba en comisión de servicios en el Área de Cultura, Deporte y Juventud y ahora ha sido agraciado con el puesto de jefe de Servicio Provincial de Bibliotecas. Y lo visten así: «Acreditados por tanto los requisitos necesarios de participación, la experiencia, la competencia profesional vinculada a la trayectoria en el desempeño de puestos de jefaturas de servicios, superada como apta la memoria de actuaciones para el desempeño profesional del puesto objeto de la convocatoria, y por tanto verificado el juicio de idoneidad».

Su nombramiento ha sido avalado por el diputado delegado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz.

Luis Carrero, el asesor de David Sánchez, vino directamente de la Moncloa para apoyar en la Diputación de Badajoz al hermano del presidente, especialmente en su programa de óperas. Según la magistrada instructora, la plaza fue creada para «satisfacer los caprichos» del hermano músico del presidente del Gobierno, con quien mantenía además una estrecha relación de amistad. Parece evidente que la catarata de ascensos que se viene registrando en la Diputación socialista responde a un patrón muy claro: todos los elegidos declararán como testigos. Si esto no es comprar su voluntad, se le parece mucho. Por cierto, comprar testigos es delito.