¿Controla Núñez Feijóo el PP?

Ayuso, Ayuso, Ayuso. Es el nombre que la izquierdona se pirria por entonar. Al amanecer, a media mañana, tarde y noche. Es como un salvoconducto con el que mandar a galeras a Nuñez Feijóo, que hace lo que puede, pero tras tres años en la planta séptima de Génova 13 no termina de ver puerta. Al menos, hasta que consiga la llave para franquear La Moncloa. Algo parecido les pasó a Aznar y a Rajoy antes de que el portalón monclovita se levantara a su paso. ¿Recuerdan?

El hecho cierto es que la estrategia de la izquierda (sector político en el que ya es prácticamente indistinguible la sopa de formaciones) empezó el nuevo curso político incidiendo en el tema de que Feijóo es rehén de Ayuso, y de ahí no se apean. ¿Hace daño? Entre los más informados de la derecha y votantes del Partido Popular, no; pero entre los indecisos, si.

Una de las características de la etapa Feijóo al frente del centro-derecha tras la defenestración de Pablo Casado ha sido, sin duda, la cogobernanza con las baronías, que son muchas y variadas. Creo que ello ha sido un acierto, aunque muy trabajosa tarea. Sinceramente, para conocer a Feijóo se hace necesario que llegue al poder y entonces podremos tener una opinión más certera y ajustada.

No tengo nada claro, aunque la izquierda sea obsesiva con el asunto, que en el supuesto de default al frente del PP, vaya a ser Isabel Díaz Ayuso la elegida. Conozco mucha gente a la que le gustaría , sin duda. Pero gustar es una cosa y alcanzarlo es otra. Se deja querer, más su entorno que ella misma, y tampoco tiene especial cuidado en evitar los decires, que tan importantes son en la vida política.

Al final hay que concluir siempre en lo mismo. Nuñez Feijóo tiene una sola oportunidad de ser presidente del Gobierno y, por lo tanto, de continuar al frente del Partido Popular. Una cosa lleva a la otra y la otra a ninguna parte. Es el primero que es consciente de ello, amén, de que se le nota demasiado que la oposición no es lo suyo.

Hoy por hoy, parece que lo tendría fácil. ¡Mucho menos que el 23J del 2023…!