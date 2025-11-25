La cátedra de Begoña Gómez, un caso excepcional en la historia de la Complutense

Si las cátedras que este curso ofrece la Universidad Complutense están dirigidas todas por doctores, catedráticos y profesores titulares de la misma universidad, con la excepción de un caso en el que la codirige alguien que sí tiene licenciatura, habrá que convenir que lo de Begoña Gómez codirigiendo en su día una cátedra sin titulación académica alguna fue algo más que una excepcionalidad. Más bien cabría asegurar que aquello -ponerla al frente de la cátedra de Transformación Social Competitiva, vigente hasta el pasado año- fue una irregularidad denunciada por OKDIARIO que marcó el negro horizonte penal de la mujer del presidente del Gobierno.

Fue el propio rector de la Complutense, Joaquín Goyeche, quien confirmó en su día que sólo había una cátedra que recaía en una persona sin licenciatura, la esposa de Sánchez. «¿Recuerda o sabe si hay algún director de esas 54 cátedras extraordinarias de la Complutense que tenga este perfil como Begoña Gómez, es decir, que no tiene titulación superior, ni es personal docente, ni tiene vinculación permanente con la Complutense en estos momentos?», le preguntó una diputada del PP durante su comparecencia en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. A lo que Goyache respondió: «Hasta donde yo sé, no».

Ahora sabemos que el caso Begoña fue inédito. Antes que ella no hubo nadie que sin siquiera una licenciatura dirigiera una cátedra. Y después de ella, tampoco. De modo que la mujer del presidente del Gobierno pasará a los anales de la historia universitaria española y no precisamente con un marchamo de prestigio.

La esposa del presidente del Gobierno está actualmente imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. Hasta el curso pasado, dirigió en la Complutense la cátedra de Transformación Social Competitiva, además de dos másteres. La universidad pública decidió prescindir de las titulaciones alegando la falta de alumnado y también el daño reputacional a la institución por el procedimiento judicial. Al margen de lo que decida la Justicia está claro que Begoña Gómez ya apuntaba maneras.