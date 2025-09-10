BBVA, una oferta ruinosa

OKDIARIO se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell por entender que en el marco bancario actual supondría un perjuicio evidente a las normas de la competencia y que, además, causaría un perjuicio objetivo a las pequeñas y medianas empresas que han encontrado en la entidad presidida por Josep Oliu un apoyo notable. Pero en las actuales circunstancias esas cuestiones de fondo pasan a un segundo plano ante la falta evidente de atractivos que la OPA tiene para los accionistas de Banco Sabadell, cuyas acciones cotizan un 9% por encima del valor que les ofrece el BBVA.

Ningún inversor o gestor de fondos puede aceptar la oferta en estas condiciones, porque serían un negocio desastroso. De ahí que los asesores del BBVA en la operación estén presionando al presidente de esta entidad, Carlos Torres, a elevar el precio de la OPA porque «en las condiciones actuales, no va a ir nadie». El argumento es contundente: «Ningún gestor de fondos va a ir a la OPA porque perdería dinero y le echarían; si quiere salir de Sabadell, es mucho mejor vender en Bolsa a los precios actuales». UBS, banco de inversión y principal interesado en que la operación tenga éxito (puesto que sólo en ese caso cobrará del BBVA la comisión completa por su asesoramiento), cree que a los precios actuales «es imposible que lleguen al 30%, y que si no suben el precio se van a quedar con cero».

A estas alturas, la única opción que tiene el BBVA es mejorar la oferta y, además, en efectivo. Cuanto más eleve el pago a los accionistas del Sabadell, más fácil será llegar al 50% del capital, que es el umbral de éxito de la OPA, pero, al mismo tiempo, mayor perjuicio para los accionistas del BBVA, que son los que pagarán ese sobreprecio. Por tanto, Torres se enfrenta a un endiablado dilema. Pagar más por algo que con las restricciones del Gobierno es menos atractivo, obligando a sus accionistas a rascarse el bolsillo. De lo que no hay duda es que a los precios actuales la oferta del BBVA es una oferta ruinosa.