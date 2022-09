Ayuso sale en auxilio de los autónomos madrileños

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez, con la que está cayendo, se dedica a hacerle la puñeta a los autónomos, como si no tuvieran bastante, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dispone a anunciar una subvención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos autónomos durante los dos primeros años de actividad. Este va a ser uno de los grandes anuncios en materia económica que la presidencia madrileña va a anunciar este lunes durante el debate del estado de la región. La medida no es baladí, pues no en vano afectará a 30.000 personas. Todo un alivio para los bolsillos, después de que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez haya aumentado la llamada tarifa plana de 60 euros a 80 el primer año.

Ayuso toma el camino contrario a Sánchez y con la Tarifa Cero de Madrid sufragará el coste completo a todos los trabajadores durante los doce primeros meses y se amplía otros doce a los que se acojan a la cuota reducida que ha impuesto ahora el Gobierno, es decir, a los autónomos con ingresos inferiores al SMI. También se aplicará a las mujeres autónomas que tengan derecho a cotización reducida al haber cesado por nacimiento o adopción y reanuden su actividad dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del cese, tal y como se refleja en la Estrategia de Natalidad de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación puesta en marcha por Díaz Ayuso.

Hay que recordar que el Gobierno madrileño ya venía subvencionando la tarifa plana para autónomos desde 2016, con una cuota de 50 euros durante los dos primeros años, frente a la estatal de 60 euros únicamente los 12 primeros meses. Lo que hace ahora Ayuso es dar un paso más, eliminando trabas. La política de Ayuso es exactamente la contraria de Sánchez y los resultados de una y otro están ahí: Madrid se ha convertido en uno de los territorios más favorables al emprendimiento, con 413.641 autónomos trabajando ahora mismo en la región, una cifra récord en la serie histórica.

Por si fuera poco, Ayuso también anunciará la deflactación del tramo autonómico del IRPF desde este año, sin esperar al 2023, para que los madrileños puedan verse beneficiados en la próxima Declaración de la Renta. Son medidas tangibles al servicio de los madrileños y la demostración de que Ayuso ha desplegado un escudo social de verdad y no de cartón piedra como el del Ejecutivo.