Quizás a Francina Armengol le vendría bien coger un poco de distancia y analizar gracias a quien gobierna en Baleares antes de hacer el ridículo y calificar de «vergonzoso» el pacto PP-Vox en Castilla y León. Que se atreva a decir algo así una presidenta que está sentada en la silla gracias a los votos de los ecosoberanistas de Esquerra Republicana de Cataluña (perdón, Més per Mallorca), amigos de los filoterroristas de Bildu, y de un partido como Podemos con marcadas raíces comunistas, el régimen político que más muertes ha causado en todo el mundo con mucha diferencia, es para hacérselo mirar.

Armengol no es sólo que tome a los ciudadanos por idiotas, es que además o es una mentirosa o es una ignorante, y en cualquiera de los dos supuestos es muy preocupante que semejantes calificativos adornen a una presidenta de Comunidad Autónoma. Dice que el pacto de Castilla León «es una anomalía democrática en Europa». Quizás es que considera que Austria, Holanda o Finlandia, que han bendecido acuerdos semejantes, no forman parte de este continente, o es que quizás para ella Europa empieza y termina en sus imaginarios Països Catalans. Sea como sea, Baleares no merece alguien así.

Lo cierto es que lo que ocultan tanto su pataleta como la de otros políticos socialistas como Pilar Costa o Iago Negueruela, que se han pronunciado en redes sociales en idénticos términos, es el extremo nerviosismo que se ha apoderado del PSOE en un día en el que, además, Isabel Díaz Ayuso ha presentado ante la Fiscalía 12 contratos del Gobierno de Pedro Sánchez por valor de 326 millones de euros para que sean investigados. En un día, por cierto, en el que OKBALEARES ha desmontado documentalmente la mentira del vicepresidente Yllanes, que aseguró en el Parlament que no hay ninguna causa judicial en su contra por corrupción, cuando la Audiencia de Baleares ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 1 de Palma proseguir con la investigación.