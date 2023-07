Los 10 mejores teclados inalámbricos del 2023

Un teclado inalámbrico te permite ahorrar mucho espacio en tu escritorio al mismo tiempo que te ayuda a disponer de una herramienta imprescindible en tu trabajo o en tu oficina gracias a su gran portabilidad y eficiencia. Tanto si estás buscando un teclado y un ratón inalámbrico como si prefieres decantarte por un teclado inalámbrico Logitech de gran calidad, existe una alternativa perfecta para ti.

Estos teclados inalámbricos pueden conectarse con todo tipo de dispositivos, aportándote mucha más ligereza y flexibilidad tanto en tu tiempo de trabajo como también en tu tiempo de ocio. Echa un vistazo al completo listado de teclados inalámbricos que presentamos a continuación y encuentra la alternativa ideal para ti.

En primer lugar hemos seleccionado un teclado inalámbrico de Logitech que viene además con un ratón inalámbrico para que puedas usarlo en cualquier lugar y ocupar muy poco espacio. Se trata de un teclado inalámbrico con conexión estable que se conecta mediante USB a todo tipo de dispositivos, con un alcance total de diez metros. Además, tiene ocho teclas de rápido acceso multimedia y es cómodo de utilizar, ya que cuenta con un diseño ergonómico con patas que podrás ajustar a tu gusto. Finalmente, reseñar que también está diseñado a prueba de agua y líquidos, para prevenir accidentes.

Por otro lado te presentamos el teclado inalámbrico Euphoria de NGS, una alternativa funcional, práctica y sencilla de transportar que funciona con conectividad de 2,6 GHz. Con este dispositivo podrás disfrutar de una experiencia de teclado muy cómoda gracias a su conexión sin cables que funciona hasta una distancia de diez metros, únicamente insertando el receptor en el dispositivo que estés utilizando. Es ergonómico, ligero y se adapta muy bien a todo tipo de escritorios. Además, con su color negro y sus teclas en color blanco, resulta intuitivo de utilizar y especialmente práctico. Incorpora indicadores LED y un sistema anti salpicaduras.

Si estás buscando un teclado inalámbrico que te permita trabajar sin hacer mucho ruido, esta alternativa de Trust será una buena opción para ti, ya que además de ser silencioso cuenta con un práctico diseño resistente al agua y a los líquidos. Además, funciona con un conector USB que tiene un alcance de 10 metros y viene con un práctico botón que te permite ahorrar batería al encenderlo y apagarlo cuando vayas a usarlo o ya no lo necesites. Tiene un diseño compacto, con teclas bajas para escribir suave y ligero. También incluye teclas office y multimedia.

Por otro lado encontramos un teclado inalámbrico de HP especialmente diseñado para ser muy silencioso en entornos de trabajo. Viene con teclado y con ratón y es un dispositivo elegante e intuitivo de utilizar. Del mismo modo, incluye una batería de larga duración y atajos de teclado. Además, cuenta con un diseño ligero, sencillo de transportar y muy coqueto, con sus bonitos acabados en color blanco.

A continuación hemos escogido un teclado inalámbrico gaming intuitivo con una respuesta muy rápida, siendo una de las mejores alternativas del momento al contar con unas teclas de membrana de gran calidad. No necesitas instalar nada para que empiece a funcionar, sino simplemente conectar el receptor USB y activar el botón que viene debajo del teclado. Tiene una tecla de función de atajos de teclado y teclas multimedia, es una alternativa muy silenciosa, perfecta para entornos de oficina y para el teletrabajo y además destaca especialmente por sus acabados estéticos y sus luces LED.

Este teclado inalámbrico cuenta con un diseño portátil ideal para poder llevarlo contigo dónde quieras, y además incluye también en pack un práctico ratón inalámbrico. Incorpora un mecanismo de membrana que te permite escribir de manera mucho más intuitiva y tiene un diseño coqueto en color negro. Su consumo energético es bajo y puede utilizarse con ordenadores portátiles o con ordenadores de sobremesa. Del mismo modo, cuenta con conexión 2.4 Ghz y podrás usarlo con todo tipo de sistemas operativos, desde Windows a Mac pasando por Linux.

A continuación hemos seleccionado un teclado inalámbrico ideal si buscas una alternativa mini para llevar siempre en tu mochila sin renunciar a disponer de una buena conexión, ya que con su tecnología inalámbrica su alcance llega hasta los quince metros. Este dispositivo funciona sin necesidad de instalar ningún software, simplemente instalando el receptor y enchufando el teclado para después emparejarlo por el dispositivo y poder usarlo ya de manera continuada sin problemas. Su diseño es ultraligero y es además muy silencioso. Finalmente, cabe reseñar que su batería puede durar hasta 18 meses sin problemas.

Por otro lado hemos seleccionado un teclado inalámbrico que te permitirá escribir de forma más natural al contar con unos acabados curvados y elegantes, reduciendo en gran medida la tensión en los antebrazos y en las muñecas. Este teclado cuenta además con un reposa manos acolchado con espuma viscoelástica y con teclas perfect stroke que se adaptan a la perfección a los dedos para que puedas escribir con más fluidez y comodidad. Asimismo, incluye un elevador de palmas que podrás ajustar a tus necesidades y unas teclas muy silenciosas.

El teclado inalámbrico Zienstar que presentamos a continuación no te dejará indiferente con su conexión rápida y su uso sencillo. Cuenta con un bonito diseño y es ergonómico, cómodo y se ajustará a la perfección a todas tus necesidades. Además, incorpora una estructura que te permite escribir de manera completamente cómoda y tiene el diseño español con la «ñ» incluida. No tendrás que instalar nada para utilizarlo, ya que incorpora el sistema de funcionamiento «plug and play».

Finalmente, encontramos un teclado inalámbrico gaming ideal para los apasionados de los juegos o para aquellos que quieran agregar algo de vida a su escritorio. El teclado inalámbrico Tempest funciona con tecnología bluetooth, con lo que podrás sincronizarlo con todo tipo de dispositivos. Su tecnología de iluminación te permite elegir entre distintos efectos de colores y además cuenta con teclas sensibles de suspensión que resultan intuitivas de usar y al mismo tiempo aumentarán la vida útil del teclado. Su diseño es compacto para poder transportarlo con facilidad, pero también ergonómico para proteger tus muñecas y tus dedos del cansancio y las lesiones.

Con un teclado inalámbrico podrás disfrutar de las funcionalidades que ofrecen los teclados clásicos con más extras como el ahorro de espacio o la portabilidad que permiten. Existen diseños, modelos, colores y formatos adaptados a todo tipo de usuarios y necesidades de escritura. ¿Cuál vas a escoger tú?

