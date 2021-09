El suelo vinílico es una magnifica alternativa al suelo de nuestra casa de toda la vida. Por múltiples razones, es una opción a tener muy en cuenta y una muy buena elección principalmente por estas razones: es muy bonito, estiloso y da un toque muy diferente a las estancias de la casa. Además de los factores estéticos, se trata de un material muy fácil de mantener y resiste a la humedad, la luz solar y el calor. Por estos y otros motivos que desvelaremos durante el artículo, no es de extrañar que se posicionen como una alternativa cada vez más popular. Pero todavía no te hemos dicho su principal atractivo, ¿te haces una idea? Lo has acertado: Efectivamente, son muy higiénicos y fáciles de instalar. Por lo que, si estas de reforma y quieres dar un aire nuevo a tu hogar y estás buscando un suelo vinílico para tu cocina, baño o habitaciones en general, es importante que tengas en cuenta las alternativas que Leroy Merlin pone tu disposición ya que combinan a la perfección una magnifica calidad-precio.

Este modelo de loseta vinílica que encabeza nuestra lista, recuerda al cemento. Su instalación es muy sencilla ya que su sistema es de clic. Es muy recomendable utilízalo con moderación, ya que, como advierte la propia tienda, su uso excesivo puede llegar a cansar. Es apto para dormitorios y baños especialmente y es muy compatible con suelos radiantes por agua, debido a su material altamente aislante. Sus medidas son de 30,31 x 60,72 x 0,4 centímetros (ancho x largo x alto) y 0,15 milímetros de capa de uso. Están a la venta en paquetes de 1,47 metros cuadrados.

Una vez más, esta loseta vinílica de Leroy Merlin incorpora su clásico y sencillo sistema de clic para hacerte la vida más fácil. Este acabado vinílico evoca a la cerámica hidráulica y es perfecto para decorar espacios como los cuartos de baño o cocina. Está recomendado para un uso muy intenso, y es apto para todas las estancias del hogar. También es un diseño muy apropiado para su uso en comercios y tiendas. De nuevo, esta modelo ARTENS es compatible con suelos radiantes por agua. Sus medidas son de 30,50 x 61 x 0,50 centímetros (ancho x largo x espesor) y 0,55 milímetros de capa de uso. El fabricante informa que se vende en paquetes de 1,12 metros cuadrados.

El diseño de loseta vinílica Artens New Marmi imita al mármol en color blanco y gris. En este caso, su sistema de fijación es mediante un adhesivo. Está recomendada para un uso intenso, y es apta para estancias de paso frecuente. Su compatibilidad con suelos radiantes no es tan alta como en modelos anteriores. Es compatible con suelos radiantes de baja intensidad y habitaciones húmedas. Además, dispone de 4 biseles y tratamiento antideslizante. Sus medidas son de 30,48 x 60,96 x 0,2 cm (ancho x largo x espesor).Su venta se hace en paquetes de 2,23 metros cuadrados.

De instalación autoadhesiva, esta loseta vinílica hidráulica es perfecta para todas las estancias de tu hogar. Su diseño sencillo y práctico la hace ideal para cualquier lugar, baños y cocinas incluidos. Además, es compatible con suelos radiantes por agua. Sus medidas son de 30,48 x 60,96 x 0,2 cm (ancho x largo x espesor) y 0,30 milímetros de capa de uso.

Este suelo de vinilo imita a la cerámica metalizada y se instala mediante sistema de clic. Está altamente recomendado para todas las estancias de tu hogar. Baños y cocinas incluidas. Su composición las hace compatible con suelos radiantes por agua. Sus medidas son: 30,50 x 61 x 0,42 cm (ancho x largo x espesor) y 0,30 milímetros de capa de uso.

Este suelo vinílico es compatible suelo radiantes por agua. La loseta vinílica TARKETT imita a los mosaico cerámico y su diseño es muy vistoso, ideal para dar un toque de color a tu hogar. Su instalación se realiza mediante sistema de clic y está recomendado para un uso intensivo. Es apto para todas las estancias de tu hogar, incluidos los baños y la cocinas, aunque te recomendamos que no te pases con su uso. Sus medidas son de: 31 x 60,05 x 0,40 centímetros (ancho x largo x espesor) y 0,30 milímetros de capa de uso.

Este suelo de vinilo está inspirado en la pizarra. Su sistema de instalación vuelve a ser el de clic, como en la mayoría de los suelos vistos en Leroy Merlin. Es apto para todas las estancias de la casa, y es compatible con suelos radiantes. Su tratamiento protector hace que se mantenga en óptimas condiciones y libre de desgate, arañazos y manchas. Es 100% reciclable y sus medidas son de 31 x 63 x 0,40 cm (ancho x largo x espesor) y 0,30 milímetros.

Este modelo de suelo hidráulico está diseñado para ser impermeable y tiene certificados ignífugos. La composición de esta alfombra vinílica es de 15% poliéster y 85% PVC. Está pensada para colocar en estancias de interior y exterior en suelos para eventos promocionales o suelos de stands. Está compuesto por material sintético antideslizante y es altamente resistente.

Este modelo de suelo de vinilo dispone de 4 biseles y es una imitación al suelo cerámico estilo hidráulico. Su instalación es autoadhesiva y está recomendada para un uso intenso. Es apto para baños y dormitorios, y su material lo hace compatible con suelos radiantes por agua. Sus medidas son de: 61 x 61 x 0,25 cm (ancho x largo x espesor) y 0,30 milímetros de capa de uso.

Este suelo TARKETT ofrece una fácil instalación mediante sistema clic. Está recomendado para todas las estancias del hogar, incluidos baños y cocinas. Es compatible con suelos radiantes. Además, es 100% reciclable. Sus Medidas son: 18,3 x 122,2x 0,40 cm (ancho x largo x espesor) y 0,30 mm de capa de uso.

