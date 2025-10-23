Pequeñito, pero matón: el altavoz portátil JBL Flip 6 hunde su precio a 36 €

¿Has montado una terraza chill out y buscas tener un hilo musical? ¿Te gusta llevarte la música contigo para montar fiestas en cualquier parte? Nada como un buen altavoz portátil para eso, y el Altavoz portátil JBL Flip 6 ofrece exactamente lo que necesitas: sonido de calidad y potente de 30 W, diseño impermeable, compacto y resistente, y un precio rebajado a tan solo 36 € con esta oferta.

Es uno de los mejores altavoces portátiles que hay en el mercado en relación calidad/precio. Además, si buscas algo que se pueda conectar fácilmente, cumple de sobra con su Bluetooth 5.1 y su puerto USB-C. Es ideal para escuchar música al aire libre.

Por qué lo recomendamos

Tiene una potencia de 30 W con agudos muy definidos y graves profundos que dan una calidad de sonido de lo más sorprendente.

Es totalmente impermeable y resistente al polvo, perfecto para una fiesta en la playa o la piscina.

Su batería ofrece hasta 12 horas de reproducción ininterrumpida, y se carga al 100% en solo 2 horas y media.

Puede conectarse a varios altavoces JBL para envolverte con el sonido.

Comprar en AliExpress por ( 75,47 € ) 36 €

Altavoz portátil JBL Flip 6

Que suene tan bien ocupando tan poco espacio es lo que hace tan especial al Altavoz portátil JBL Flip 6. En solo 550 gramos y unas dimensiones de 17,8 x 6,8 x 7,2 centímetros, este altavoz es capaz de ofrecer una potencia de sonido de 30 W de lo más sorprendente, conectándose a cualquier dispositivo al momento, con un amplio radio de alcance y sin apenas latencia gracias al protocolo Bluetooth 5.1. Además, es capaz de conectarse a otros altavoces iguales para dar sonido en estéreo o 3D envolvente, y todo esto mientras aguanta hasta 12 horas con su batería de 4800 mAh. No importa que sea en la piscina, en la playa o en mitad del campo. Siempre funciona con una calidad de sonido perfecta, y sin riesgo a estropearse gracias a su diseño resistente.

Si te gusta llevarte la música a todas partes y celebrar fiestas al aire libre, o simplemente tener un hilo musical relajante en tu terraza, es el altavoz portátil que necesitas. Así de simple.

Esto opinan quienes lo tienen

Que sea tan pequeño, pero tan potente, es lo que más gusta a quienes tienen ya este altavoz portátil. Destacan tanto eso como la calidad de su sonido, como puedes ver en las reseñas que hemos recopilado:

«Sinceramente, esperaba un altavoz de mala calidad, pero por el precio, suena súper potente. Lo recomiendo ampliamente si buscas un altavoz de calidad.»

«Se escucha muy bien, tenía el modelo Go y este es bastante superior.»

«Muy potente a pesar de ser tan pequeño. Muy buena calidad de sonido . Solo echo en falta el que no tenga balance de graves y agudos, pero en general muy buen producto.»

Si lo compras ya, además del descuento que tiene en AliExpress, tendrás entrega gratuita en un plazo aproximado de una semana. ¿Vas a dejarlo escapar?

