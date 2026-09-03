El conjunto Black Matt Edition de LG reúne horno y microondas para tener dos imprescindibles de la cocina perfectamente coordinados. El horno incorpora InstaView, función freidora de aire y cocción lenta al vacío, y el microondas también funciona como grill.

Pero lo mejor de todo no es comprar dos electrodomésticos combinados, sino hacerlo con un descuento del 15,47% ampliable con nuestro cupón promocional LGOKDIARIO10.

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Lo mejor de este conjunto LG

Horno InstaView: toca dos veces el cristal para ver cómo avanza la cocción sin abrir la puerta

Función freidora de aire

Limpieza Blue Easy Clean que utiliza vapor

Microondas 2 en 1, que además de calentar y cocinar, incorpora función grill.

Un horno y un microondas pensados para cocinar más cómodamente

El conjunto Black Matt Edition de LG combina dos electrodomésticos esenciales para equipar la cocina con un diseño coordinado y varias funciones pensadas para facilitar las tareas en la cocina. El horno InstaView es uno de sus grandes protagonistas, pues basta con dar dos toques en la puerta para comprobar cómo avanza la receta sin necesidad de abrirla y perder calor. Además, incorpora función freidora de aire, una alternativa para preparar determinados alimentos de forma más ligera y rápida, y cocción lenta al vacío, pensada para conseguir preparaciones tiernas y sabrosas.

Por su parte, el microondas añade función grill, por lo que no se limita a calentar, sino que también permite gratinar y conseguir un acabado más dorado en diferentes preparaciones.

La diferencia está en la comodidad

Si tuviéramos que quedarnos con algo de este conjunto, sería la combinación de funciones prácticas. No solo tienes un horno y un microondas a juego, sino que ambos ofrecen posibilidades que pueden resultar muy útiles en el día a día.

Con eso y, por supuesto, el descuento que tiene hoy. LG lo ha rebajado un 15,47% en su web, pero tú puedes comprarlo todavía por menos dinero si aplicas nuestro código de descuento LGOKDIARIO10.

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¿Para quién es ideal?

Quienes están reformando o renovando la cocina y quieren dos electrodomésticos a juego

Personas que cocinan a diario y buscan más funciones para preparar diferentes recetas

Quienes utilizan la freidora de aire y quieren integrarla en el propio horno

Quienes odian limpiar el horno, gracias al sistema Blue Easy Clean.

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