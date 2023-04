El juego de sartenes Tefal que necesitas en tu cocina ¡ahora con un 33% de descuento!

No hay cocina que se precie sin una buena batería, y dentro de esta entra, indiscutiblemente, tener un juego de sartenes de diferentes tamaños y hechas en materiales de primera calidad. Seguramente ya conozcas la marca Tefal, especialistas en cocinas con décadas y décadas de experiencia, y protagonistas de la genial oferta que te traemos, con la que puedes conseguir uno de los mejores juegos de sartenes del mercado a un precio tan bajo que no parece real.

Amazon ha lanzado un descuento del 33% por tiempo limitado en el Juego de sartenes Tefal Daily Cook. Un set compuesto por 3 sartenes de acero inoxidable de diferentes tamaños válido para toda clase de cocinas y que, con la promoción, se queda en un precio de tan solo 20 € por sartén. Aunque cada una vale con creces dicho precio, a continuación te lo vamos a contar todo sobre esta oferta para que puedas decidir si vale la pena o no.

Tres modelos con el mismo diseño y calidad en la elección de materiales, pero con tres tamaños distintos. Este Juego de sartenes Tefal lo abarca todo con sus sartenes de 20, 24 y 26 centímetros de diámetro y 5,5 cm de alto. Están hechas en acero inoxidable y cuentan con un potente antiadherente que, además de facilitar la elaboración de cualquier plato, sobre todo salsas, hace que limpiarlas sea tan fáciles como ponerlas bajo el grifo de agua y dar con la parte más suave del estropajo.

Se pueden usar en cualquier tipo de cocina, sea de gas, inducción o vitrocerámica, y están reforzadas contra cualquier impacto. Además, su antiadherente Titanium extra reduce las grasas para que puedas elaborar platos todavía más sanos. Por otra parte, para ayudarte a tener un mayor control sobre la elaboración, tienen el punto central Thermospot, que cambia de color al alcanzar los 180 ºC. Algo ideal para saber perfectamente a qué temperatura se encuentran los ingredientes.

No tienen ni plomo, ni cadmio, ni PFOA. Así, estas sartenes de Tefal ofrecen un rendimiento óptimo incluso con el uso más intensivo. ¡Hasta las puedes meter en el lavavajillas sin miedo alguno! Desde luego, no se les puede pedir más con todo lo que ofrecen y, sobre todo, con el precio al que lo hacen. Que no se te escape esta rebaja de 30 € y aprovéchala, lo vas a notar muchísimo en la cocina.

