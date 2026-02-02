Con esta secadora de 9 kg no tienes que preocuparte de mezclar ropa: la AEG 8000 te va a encantar

Al mal tiempo, poca colada. Eso era lo que solías hacer para evitar las largas esperas porque la roca no se secaba, pero, cuando vives en familia, no es algo viable. ¿Y cómo solucionarlo? Con la Secadora AEG 8000 AbsoluteCare. Este electrodoméstico te hace la vida más fácil no solo por sus 9 kg de carga o su control por app móvil, sino también por su capacidad para detectar la humedad de las prendas y ajustar sus programas, ahorrando energía eléctrica, o por su función para poder mezclar tejidos sin problemas. ¡Y lo mejor es que está rebajado 210 € ahora mismo!

Una secadora perfecta para familias grandes o para casas donde se acumula mucha ropa y no hay mucho espacio para tener. Te va a facilitar enormemente la vida.

Por qué la recomendamos

Por la tecnología AbsoluteCare, que controla tanto el movimiento como la temperatura para no estropear la ropa.

Por el programa MixDry, que es capaz de secar algodón y sintético juntos sin problemas.

Por la bomba de calor, por supuesto, que seca mejor, en menos tiempo y con menos consumo.

Por su conectividad, ya que la puedes controlar o recibir recomendaciones de secado en tu móvil.

Comprar en AEG por ( 1059 € ) 849 €

Secadora AEG 8000 AbsoluteCare

Todos tenemos miedo a que, al usar una secadora, esta acaba estropeando nuestra ropa. La Secadora AEG 8000 AbsoluteCare le ha puesto remedio gracias a sus sistemas, ya que adapta cada ciclo y programa al tipo de tejido que haya en ella, tanto a nivel térmico como de movimiento. Consigue una ropa seca y en perfecto estado, incluso aunque sean tejidos distintos, ya que tiene la función MixDry, que siempre da un extra de tranquilidad. ¿Quieres algo más preciso? Ahí está la función PreciseDry, que detecta el nivel de humedad para ajustar automáticamente el programa, evitando excesos de agua y de electricidad. Por otra parte, también desinfecta y es muy rápida incluso a carga máxima, con esos 9 kg de ropa que soporta.

La puedes controlar desde el teléfono, no tienes que preocuparte de la ropa y aguanta una buena carga. Sin duda, es la secadora perfecta para familias, y su bomba de calor se nota.

¿Tiene buenas reseñas?

Su capacidad de secado, y con tanta rapidez, es lo que ha hecho que esta secadora tenga tan buenas reseñas (más de 500 con una valoración de 4,7 sobre 5 en total). A continuación, puedes leer algunas que hemos recopilado:

«Muy contenta con mi primera secadora. Calidad y mi casa libre de tendederos.»

«La secadora tiene muy buenas prestaciones y capacidad y el diseño nos ha gustado mucho.»

«Secadora muy buena con excelentes resultados de secado y gran eficiencia energética, y lo mas importante relación calidad-precio genial.»

Para darte más facilidades AEG ofrece el envío gratuito a domicilio, junto con devolución gratuita en un plazo de 30 días, instalación gratis y también recogida y reciclaje de tu anterior electrodoméstico sin coste adicional.

